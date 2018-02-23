蕭淑麗退黨成定局 國民黨嘉市長全民調周日揭曉

2018-02-23 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ／嘉義市報導



表態選到底的議長蕭淑麗（右），已將退黨申請書送到國民黨黨部。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

國民黨嘉義市長初選，昨晚起啟動全民調，一連三天，周日拆封民調成績，公布誰勝出。參加初選者僅有前市長黃敏惠、青輔會前主委李允傑；表態選到底的議長蕭淑麗已將退黨申請書送到黨部，藍軍分裂成定局，國民黨組發會主委李哲華坦言「有打硬仗的準備」。

面對藍軍分裂，嘉義市前市長黃敏惠（中）說「希望還有團結空間，會盡最大努力」。 圖／黃敏惠提供 分享 facebook

黃敏惠過年期間馬不停蹄跑攤、拜年爭取支持，她說，藍營無法整合，基層支持者確實感到焦慮，她還是希望有團結空間，會盡最大努力打贏這一仗。

投入國民黨嘉市長初選的青輔會前主委李允傑（右），昨晚冒雨拜票。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

李允傑昨晚撐傘冒雨在路口拜票，走進機車停等區遞名片，他表示，愈來愈多市民被他說服，氣勢上揚，有信心脫穎而出。他也說，若是黃敏惠勝出，願全力輔選，團結至上。

農曆春節前，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯邀黃敏惠、蕭淑麗、李允傑討論初選作業方式，蕭淑麗已表達堅定退黨決心未參加協調會；黃、李則達成採全民調共識，兩人從中央黨部核定的七家民調公司中各選一家。

李哲華表示，根據兩人的共識，黨中央協調民調公司時間，二家公司共同檔期是本月廿二日至廿四日一連三天，晚間六點卅分至九點卅分。

黨中央民調諮詢小組召集人黃國敏前天邀黃敏惠、李允傑及觀察員再開會，說明民調作業流程，確認昨晚起展開三天電話民調，並在周日上午十點公布民調結果，地方黨部接著召開提名小組會議，建議提名人選。