民進黨政府重啟核二？盧秀燕：承認錯誤就支持

2018-02-22 17:42 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



政府有重啟核二以補電力供應，台中市長參選人、國民黨立委盧秀燕今早說，民進黨政府重啟核二，代表過去的能源政策錯誤、不足，建議虛心向人民道歉，對人民有利的事她願意支持。

盧秀燕說，民進黨執政後，因為停用核能機組，造成的電力缺口達91億度電，都由火力發電來彌補，台中電廠的燃煤機組也扮演供電重要角色，因此「火力全開」。