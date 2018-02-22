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民進黨政府重啟核二？盧秀燕：承認錯誤就支持

2018-02-22 17:42聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

政府有重啟核二以補電力供應，台中市長參選人、國民黨立委盧秀燕今早說，民進黨政府重啟核二，代表過去的能源政策錯誤、不足，建議虛心向人民道歉，對人民有利的事她願意支持。

盧秀燕說，民進黨執政後，因為停用核能機組，造成的電力缺口達91億度電，都由火力發電來彌補，台中電廠的燃煤機組也扮演供電重要角色，因此「火力全開」。

盧秀燕強調，政府要重啟核二，人民可以理解，這也代表民進黨的能源政策是錯誤的，建議虛心向人民道歉，只要能改善空汙、不影響電力供應，對人民有利的事情，她都會支持。

國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，民進黨決定重啟核二時，就承認他們能源政策錯誤。記...
國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，民進黨決定重啟核二時，就承認他們能源政策錯誤。記者黃仲裕／攝影
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民進黨核二盧秀燕

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