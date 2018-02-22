盧秀燕批「不尊重民意」 林佳龍回「盼君子之爭」
國民黨立委盧秀燕獲提名，將挑戰現任台中市長林佳龍；盧秀燕今舉行記者會，批評林佳龍「不尊重民意」，應尊重議會監督預算；林佳龍受訪說會參考對手意見，盼能君子之爭，也祝福國民黨參選人。
盧秀燕昨獲得國民黨提名參選台中市長，她強調國民黨經費緊縮，沒辦法跟綠營資源抗衡，她呼籲市府不要濫用行政資源，別把公務預算當成私房錢，淪為一黨或個人的造勢經費。
盧秀燕說，她是預算專家，若市府預算沒通過，依法舊計畫可以繼續實施，換句話說林市長的薪水可以繼續領，可以飛去以色列哭牆參觀，「其實元宵節的小提燈也可以繼續做」，不受預算沒過的影響。
她建議，林佳龍在民進黨有大好前程，應該尊重議會監督，若給外界留下不好印象，會影響未來更上層樓的機會；民進黨籍的鄭文燦、賴清德、陳菊或林右昌，他們尊重民意、政黨和諧的程度，可以給林佳龍很好的示範。
林佳龍今出席台灣金融研訓院中部中心啟用時回應，台中市榮升第二大城，也是公認宜居城市，提出的「大台中123」政見逐步落實，舊城區柳川、綠川整治成功，過年吸引不少人潮。
「樓仔厝蓋一半，師傅不能換！」林佳龍說，台中建設都已上軌道，不能中途換人；他期待選舉是君子之爭，大家提出對台中好的願景，讓競爭成為正面力量，競爭者的意見會納入參考，對國民黨參選人也給予祝福。
新聞局長卓冠廷說，市府去年已完成小提燈招標，但總預算遲未通過，藍營議員還揚言刪除，迫使得標廠商放棄，這與市長出訪以色列是兩回事，為何要混為一談？盼勿抹黑操弄選舉；市府尊重議會審查，但希望有共識的先過，以免影響市民福祉。
留言