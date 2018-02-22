盧秀燕批「不尊重民意」 林佳龍回「盼君子之爭」

2018-02-22 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



國民黨立委盧秀燕獲提名，將挑戰現任台中市長林佳龍；盧秀燕今舉行記者會，批評林佳龍「不尊重民意」，應尊重議會監督預算；林佳龍受訪說會參考對手意見，盼能君子之爭，也祝福國民黨參選人。

盧秀燕昨獲得國民黨提名參選台中市長，她強調國民黨經費緊縮，沒辦法跟綠營資源抗衡，她呼籲市府不要濫用行政資源，別把公務預算當成私房錢，淪為一黨或個人的造勢經費。

盧秀燕說，她是預算專家，若市府預算沒通過，依法舊計畫可以繼續實施，換句話說林市長的薪水可以繼續領，可以飛去以色列哭牆參觀，「其實元宵節的小提燈也可以繼續做」，不受預算沒過的影響。

她建議，林佳龍在民進黨有大好前程，應該尊重議會監督，若給外界留下不好印象，會影響未來更上層樓的機會；民進黨籍的鄭文燦、賴清德、陳菊或林右昌，他們尊重民意、政黨和諧的程度，可以給林佳龍很好的示範。

林佳龍今出席台灣金融研訓院中部中心啟用時回應，台中市榮升第二大城，也是公認宜居城市，提出的「大台中123」政見逐步落實，舊城區柳川、綠川整治成功，過年吸引不少人潮。

「樓仔厝蓋一半，師傅不能換！」林佳龍說，台中建設都已上軌道，不能中途換人；他期待選舉是君子之爭，大家提出對台中好的願景，讓競爭成為正面力量，競爭者的意見會納入參考，對國民黨參選人也給予祝福。