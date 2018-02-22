觀察站／殺到見骨後說重話 傷害已造成

2018-02-22 00:44 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇



民進黨台南市長初選殺到見骨，民進黨主席蔡英文說重話，但民進黨形象早已受傷害。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨台南市長初選，刀刀殺到見骨，各陣營攻擊對手毫不手軟，黨內外全看傻眼；民進黨主席蔡英文終於站出來說重話，強調若有惡意攻擊實證，不排除在選前取消資格。只是這番話出現太晚，民進黨形象早已受傷害。

對民進黨來說，台南和高雄都算「提名就等於當選」，黨內競爭從上屆市長選舉結束後就開始起跑，一年前已有參選人呼籲，別再惡意放話攻擊，蔡英文也不只一次提醒黨內必須重視團結，但初選競爭卻愈演愈烈，就連過年也無緩和跡象，直到昨天，只好再度展示「黨主席的分量」。

民進黨初選，向來不缺互相攻擊戲碼，無論誰當黨魁，差別在黨主席是否有「整合的智慧」，何況民進黨一直有「派系共治」的傳統，身為黨主席就必須運用各種力量和手段，巧妙維持這種平衡。蔡英文身為黨主席，更不可能當個不沾鍋、不碰爭議的領導人。

雖然蔡英文先前曾提醒必須團結，但直到昨天才裁示不可惡意攻擊，否則取消參選資格，只是對照台南市早已撕破臉，許多黨內人士感慨為時已晚。傷害已造成，等初選結果出爐再整合，難上加難。

距離初選民調期間，還有幾天時間，最後無論由誰出線，以民進黨支持者的特性，要再度團結選民並不是難事。但就怕初選結束，黨內反而比選民更難團結，黨中央如何把握最後整合的黃金時間，考驗參選人的智慧，更考驗主席的魄力與手腕。