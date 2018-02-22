黑面執政？網路抹黑？黃偉哲、陳亭妃陣營互咬

民進黨台南市長參選人黃偉哲（左）昨發表「學運世代」競選廣告，立委鍾佳濱（右）到場力挺。記者謝進盛／攝影 分享 facebook 民進黨台南市長初選競爭激烈，參選人黃偉哲陣營昨天指控，另位參選人陳亭妃與曾涉多起官司的台南市副議長郭信良關係密切，憂心恐成「黑面執政」；陳亭妃回擊說，黃偉哲因民調下滑，利用社群散播抹黑影片，打臉行政院長賴清德、蔡英文總統，呼籲黨中央立即出面處理。

黃偉哲陣營發言人邱莉莉昨接受廣播節目訪問說，綽號「黑面」的郭信良涉及索賄官司，若陳亭妃順利出線，未來是陳亭妃當市長，還是郭信良當市長？如此的幕後操盤，恐影響台南未來政治生態。

郭信良自清說，對手為了勝選捉對廝殺，而且也不是他要選市長，應端出選舉牛肉，不是一味抹黑。 台南市長參選人陳亭妃（左）昨到廟宇發紅包時，呼籲黨內同志別再攻訐抹黑。記者鄭維真／攝影 分享 facebook

此外，陳亭妃出現在電視本土劇也成為攻擊話題。邱莉莉說，陳亭妃在電視裡扮演「自己」，耗費太多選舉廣告經費，若想以此博取市民青睞，是反效果。陳亭妃則說，純粹是巧遇軋一角，不要過度政治化。

黃偉哲表示，這段時間，市長初選打到這樣，「我們覺得是同志，但是，還是同志嗎？」他沒有募款，也未向工商企業界拿政治獻金，但對手陣營過年期間的整體廣告和地方選務支出，讓人感覺花錢如流水，「錢從哪裡來？」

陳亭妃反擊說，黃偉哲團隊在網路散播抹黑影片，痛心對手打烏賊戰，要具名向黨中央檢舉。

【記者綦守鈺／台南報導】民進黨台南市長初選如火如荼，藍營尚未推派人選，前政務委員高思博昨天表示，台南是超級艱困選區，建議把泛藍的台南市前警察局長陳子敬納入共商機制，讓出線者有更充裕的時間準備這場硬仗。

陳子敬昨天也表達參選到底的決心，至於是否加入國民黨、或用泛藍聯盟身分參與初選，尚未定案，但他肯定的是，「只有在野大團結才有勝算」。