台南初選廝殺…相互攻訐 綠不排除取消資格

民進黨台南市長初選競爭激烈，民進黨主席蔡英文裁示，攻訐者不排除取消資格。圖為參選人陳亭妃（左起）、王定宇、黃偉哲、李俊毅、葉宜津、顏純左。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨台南市長初選競爭激烈，各陣營放話不斷，參加初選的立委陳亭妃、王定宇及台南市黨部主委顏純左昨天甚至在中執會正面交鋒，民進黨主席蔡英文當場說重話裁示，不得相互攻訐，違者將依規定議處，不排除取消初選資格。

據轉述，中評會主委邱議瑩昨在會中發言，強調中央、地方黨部應該遵守行政中立，地方上有人反彈，有參選人因身兼黨務、黨職，應請假或離職。蔡英文則回應，「督導小組要處理。」

由於顏純左是現任台南市黨部主委，邱議瑩發言被與會者聯想是暗指顏純左，場面尷尬。不過，此時顏純左跳出來發言，自稱有證據要報案，當場指控陳亭妃陣營在民調前誤導選民，要選民謊報自己廿歲以上。陳亭妃立刻反駁說，「民調樣本本來就要達廿歲才有效力，我只是宣導。」

蔡英文回應說，「今天只是處理原則性問題」。但她也說，不要調查到後面，就沒結果，要盡速處理，才能維持民進黨形象。選對會召集人林錫耀也認為，事後調查緩不濟急，應立刻制止。

後來，在討論相互攻訐是否取消參選資格時，王定宇突然說，到目前為止，他完全沒有攻擊抹黑紀錄，黨主席可以查一下，「我應該可以當公道伯」。蔡英文開玩笑說，那初選只剩一個人；陳亭妃也趕緊發言，強調自己一向沒抹黑，並說中央黨部要取消資格，最後會不會只剩她和王定宇。

會議結束後，民進黨發言人林琮盛轉述，蔡英文在會中表示，縣市長初選已進入最後階段，競爭激烈，參選人應各自約束競選團隊，以及支持者的競選活動、行為，以避免衝突擴大，破壞民進黨形象。

蔡英文指出，民進黨同志應本於團結、勝選，不得惡意攻訐其他黨內參選人，違者將依規定嚴以議處，不排除取消初選資格，相關調查也將持續進行，不因初選結束而結束。