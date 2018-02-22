侯友宜選不選？初選公布後明朗

新北市長朱立倫(右三)和前台北縣長周錫瑋(右二)、副市長侯友宜(左一)昨天參加新北市議會新春團拜，周、侯同台零互動。記者陳珮琦／攝影 分享 facebook 國民黨將在三月二日公告新北市長初選作業，新北市副市長侯友宜至今未宣布是否參選。前台北縣長周錫瑋昨批評侯友宜早就該講了，並且離開現有行政資源；侯友宜仍保持一貫態度說，等初選公告後，會做清楚交代與決定。

新北市長朱立倫說，元宵過後，國民黨就會啟動初選相關機制，一切就會非常明確，他呼籲初選過後「要團結」。

侯友宜、周錫瑋昨先在新北市議會新春團拜同台，後在國民黨新北市黨部新春團拜上擦身而過，兩場活動侯都低調快閃，雙方零互動；周錫瑋表示，他很想跟侯友宜多聊些話，「我應該多主動一點。」

周錫瑋也批評說，侯友宜要參選新北市長「早就該講了」，也該離開所有一切可運用的行政資源，向人民報告政策和做法。他說，能夠代表國民黨參選新北市長的人，必須要有正藍的理念和作為，唯有團結在正藍的旗幟下，國民黨才會真正團結勝選。

周錫瑋在黨部團拜時批民進黨施政爛，他站在台上「拔劍四顧心茫茫」，看不到民進黨對手在哪裡，國民黨要有好的政策和人選，並站在台上面對大家。有黨員私下表示，周錫瑋表面上罵民進黨，實際上在暗批侯友宜。

侯友宜近期態度雖逐漸明朗，曾表示過完年以後會很快回應民眾的支持跟鼓勵，但昨受訪時仍不透露宣布參選的確切時間，僅表示會選擇對的事情，勇敢面對、走自己的路，黨內初選公布以後，會做清楚的交代與決定。至於是否辭職參選，他說「會做出抉擇」。