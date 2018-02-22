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哀悼or政治？扁收回對蔣宋美齡下半旗 馬就職竟被下半旗

團拜僅一綠議員…柯P：和綠營關係還是很好

2018-02-22 00:51聯合報 記者莊琇閔丘采薇／台北報導

台北市長柯文哲（中）昨到市議會參加新春團拜，向議員拜年，左三為台北市議會議長吳碧...
台北市長柯文哲（中）昨到市議會參加新春團拜，向議員拜年，左三為台北市議會議長吳碧珠。記者黃義書／攝影
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台北市長柯文哲昨到市議會參加新春團拜，向議員拜年，但僅六位議員出席，民進黨議員更只有王威中一人到場。柯文哲表示，他和綠營關係還是很好，而且真正好朋友，反而不要在公開場合見面。

柯文哲指出，過年期間，他沒有與民進黨秘書長洪耀福碰面談選舉的事，過年後再安排，會與洪耀福談。

目前民進黨內有立委姚文智及前副總統呂秀蓮宣布參選台北市長， 對於台北市是否與柯文哲合作，洪耀福指出，政治有很多可能性，不要一直拘泥於和柯文哲合作的邏輯，「政治要有想像力」。他說，目前民進黨選對會尚未對台北市長選舉進行討論。

民進黨議員王威中昨天成為出席團拜的唯一綠營議員，他表示，新春團拜是議會主辦，市府是客人，就像開會一樣會遇到柯文哲，是再自然不過的事，沒有任何政治考量。

至於基層不滿再與柯文哲合作，王威中說，一直有這樣的聲音；不過，黨中央近期內不會決定人選， 也許會遲至五、六月才會討論，應給黨中央一些空間，不需要太快或太大動作選邊站。

對未來如何經營基層，柯文哲說，時間還長，傳播學上支持者不會講話，反對的才會留言。媒體追問，是否選舉逼近綠營支持者才會浮現，柯文哲說，整合也是一個過程。

柯文哲民進黨洪耀福呂秀蓮姚文智

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