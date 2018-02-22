藍台北角逐者眾… 失敗者聯盟？吳敦義回擊

國民黨台北市長初選角逐者眾，黨主席吳敦義（左）說，會先協調辦理初選。圖為國民黨新春團拜，右為馬英九。記者胡經周／攝影 分享 facebook

張顯耀、孫大千加入戰局

陸委會前副主委張顯耀、前立委孫大千昨天同一天宣布參選台北市長，爭取國民黨提名。面對國民黨角逐者眾，黨主席吳敦義指出，會逐漸協調、辦理初選，不怕人多，一定會用公開、公平、公正方法，先進行黨內協調，必要時進行全民調來決定提名人選。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，台北市長與議員初選預計三月十五日開始作業，四月中旬提名完成，以民調輸贏決定候選人。 陸委會前副主委張顯耀（前排左三）昨天舉行參選台北市長記者會，邀「漫威英雄」站台。記者侯永全／攝影 分享 facebook

國民黨目前已有前立委丁守中、鄭麗文，市議員鍾小平表態爭取台北市長提名，張顯耀昨天以「贏回台北，捨我其誰」為主題，表示要終止台北市長柯文哲無厘頭、即興式施政。

孫大千表示，他參選台北市長的四道力量，分別是為了改變自己、改變國民黨、給台北市不同的定位與價值、為地球提供台北正能量，台北市要成為全球一流的都市。

由於張顯耀、孫大千原本都是親民黨主席宋楚瑜的子弟兵，媒體問張顯耀，此次參選是否為宋楚瑜的戰略布局，張顯耀說，完全沒有任何人主導。

儘管目前多人有意參選，但黨內人士坦言，未必能撼動柯文哲，黨中央應繼續尋找能打敗柯文哲的人選。

至於外界戲稱目前表態參選台北市長的人，都是過去參選立委落敗的「失敗者聯盟」，吳敦義回稱，不要講這種苛薄的話，大家不要忘了，「有一位是台北市長落選了選上總統的」。

黨內也有人主張，與其讓前台北縣長周錫瑋、新北市副市長侯友宜在新北市消耗內鬥，可思考是否要徵召周錫瑋到台北市參選。

不過，黨內人士強調，檯面上這麼多人要選，徵召空間很低。