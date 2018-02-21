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哀悼or政治？扁收回對蔣宋美齡下半旗 馬就職竟被下半旗

竹縣府會新春團拜 平添選舉味

2018-02-21 23:46聯合報 記者郭政芬／新竹報導

開工第一天，新竹縣政府、議會昨天先後舉行新春團拜，有意參選新竹縣長的副議長陳見賢、立委林為洲、副縣長楊文科、民國黨主席徐欣瑩也在不同場合意外同框；針對選舉，縣長邱鏡淳則表示「過程中，希望大家能容忍，『後退，原來是向前行』」。

今年適逢選舉年，新竹縣副議長陳見賢（右）、副縣長楊文科（左二）、立委林為洲（左）...
今年適逢選舉年，新竹縣副議長陳見賢（右）、副縣長楊文科（左二）、立委林為洲（左）昨天同框齊聚，成為鎂光燈焦點。 記者郭政芬／攝影
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陳見賢在媒體追問參選意願時，始終未鬆口，強調自己擔任國民黨新竹縣黨部主委，「一切都按照黨的機制」、「有黨中央的訊息馬上告訴大家」。

林為洲說，國民黨縣長布局大約於3月底、4月初底定，時間越來越緊迫，歡迎大家參加，按照黨內機制協調、或初選全民調，希望能遵照公平機制來走。

楊文科表示，會照既定行程走，積極下鄉拜訪鄉親父老，爭取支持，也希望黨內機制能盡快確定人選，以便贏得竹縣藍營再度執政。

民國黨主席徐欣瑩（右二）出席新竹縣府新春團拜，也與副縣長楊文科（右三）、立委林為...
民國黨主席徐欣瑩（右二）出席新竹縣府新春團拜，也與副縣長楊文科（右三）、立委林為洲（左三）同框齊聚。 記者郭政芬／攝影
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徐欣瑩受邀出席縣府新春團拜，表示過往任縣議員、立委多次參與縣府的新春團拜，期盼在未來「可以跟大家一起為新竹縣努力打拚」。

議長張鎮榮表示，今年是選舉年，陳見賢、楊文科、林為洲等人都要參選縣長選舉，希望彼此「君子之爭」，遵循黨的機制，爭取黨的提名，祝福各位心想事成。

邱鏡淳致詞時說，該連任的「一定支持連任」，要高升也會支持，「但在過程中，希望大家能容忍，『後退，原來是向前行』」。針對縣政發展，今年重點工作是全力推動前瞻建設，包括浪漫台三線、竹北國際藝術村、竹東客家音樂村、中興河道城鎮之心等，提出總經費約22億，期許縣府團隊堅守崗位、按部就班，再創竹縣顛峰。

新年到，新竹縣長室也變身微型展覽館，大門左方有亞洲最高的絨毛泰迪熊與泰迪熊家族，進入門口，則有金剛般若波羅蜜經、心經等瓷刻藝術作品，另有藝術家江隆芳兩幅「魅力四射」孔雀及「旺福迎門」狗狗油畫作品。

選舉林為洲徐欣瑩

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