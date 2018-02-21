初六開工日 國民黨桃市初選開跑

2018-02-21 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



國民黨桃園市長初選，昨僅立委陳學聖領表，由辦公室主任武九齡（左二）代領。 圖／國民黨市黨部提供 分享 facebook

初六開工日，國民黨桃園市長、市議員黨內初選開跑，市長選舉立委陳學聖率先領表，他說「該戰就戰，不會怯戰」，預計23日到黨部登記，前立委楊麗環也確定23日下午要領表登記，其餘可能人選仍不明朗，黨內人士也都在觀望。

國民黨桃園市長、市議員初選作業21日開跑，昨天起為期3天開放桃園市長、市議員參選領表、登記，其中，最受矚目的市長選舉，僅立委陳學聖1人領表，由辦公室主任武九齡代為領表，市議員則有27人領表、5人完成登記。

陳學聖多次公開表態要參戰桃園市長選舉，昨天一馬當先完成領表，他說，自己該戰就戰，國民黨不能因為對手、現任市長鄭文燦太強而怯戰，自己也擔任過市黨部主委應該挺身而出，預計23日下午3點45分「關鍵時刻」完成登記。

前立委楊麗環也早已為市長初選打拚，春節期間忙著宮廟參拜，競選團隊也看好這三天領表與登記的好時辰，預計23日下午1點要到市黨部領表、登記。

桃園市長人選過去曾有吳志揚、楊麗環、陳學聖、魯明哲、陳根德、孫大千等6人浮出檯面，但立委吳志揚月初接受電台專訪，公開表態不選了，前立委孫大千日前則宣布要投入台北市長黨內初選，黨內人士認為，是否仍有「黑馬」要競逐，目前仍然混沌不明。