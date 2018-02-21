顏純左當小英的面批陳亭妃 小英令禁止互鬥

2018-02-21 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨台南市長初選殺到見骨，據轉述，今天民進黨舉行中執會，參與台南市長初選的立委陳亭妃、王定宇及台南市黨部主委顏純左在會中激烈交鋒，民進黨主席蔡英文則於中執會上提醒同志不要互相攻擊，並要求黨部正式發文，且若有實證（惡意攻擊），中央黨部不排除在選前取消資格。

據轉述，中評會主委邱議瑩今天在中執會上發言，強調中央、地方黨部應該一致遵守行政中立，地方上有人反彈，有參選人因身兼黨務、黨職，應該請假或離職。蔡英文則回應，「督導小組要處理。」

由於顏純左是現任黨部主委，邱議瑩發言也被與會者聯想是指顏純左，場面尷尬。不過此時顏純左跳出來發言，自稱他有證據要報案，接著他直指陳亭妃陣營在民調前誤導選民，要選民謊報自己20歲以上，因為20歲以上才能被納入民調。隨後陳亭妃反駁：「沒有啊，民調樣本本來就要達20歲才會有效力，我只是宣導。」此時蔡英文回應，「不要調查到後面不了了知，要儘速處理，這樣才能維持黨的形象。」

蔡英文說完，王定宇突然發言「自誇」，對著蔡英文說：「到目前為止，我完全沒有攻擊抹黑紀錄，主席可以查一下，我應該可以當公道伯。」他也開了一下黨內同志的玩笑：「這樣大家都要取消資格，只剩我一個人。」蔡英文也很給面子地回應：「這樣來說你最有資格囉。」 看著蔡英文和王定宇一來一往，陳亭妃緊接發言強調自己一向沒抹黑，並說：「中央黨部要取消資格，最後會不會只剩你（王定宇）跟我。」

與會者也轉述，雖然台南及高雄市皆屬競爭激烈選區，不過不同於台南市初選參選人火花不斷，今天高雄市呈現一片祥和，還發生一個插曲。民進黨立委管碧玲在中執會討論直轄市議員提名相關事宜時，突然驚呼一聲，蔡英文被嚇一跳，接著問：「怎麼了，地震嗎？」不過管碧玲突然激動起來的原因，其實是她的小女兒生了，她順利當阿嬤，因此雖中執會嚴肅地討論選舉，她仍沉浸在當阿嬤的喜悅中，蔡英文得知後立刻要大家鼓掌祝福，並下令去買蛋糕來慶祝。