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胡志強斡旋、江啟臣表態支持 盧秀燕：台中我們會贏

2018-02-21 00:23聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國民黨立委江啟臣在台中市長候選人黨內初選以些微差距敗給同黨立委盧秀燕，江啟臣昨天透過臉書，以「0.6%的差距，並不會改變啟臣熱愛台中的心」為題，表態支持盧秀燕，盧昨晚透過臉書引用江臉書全文，説：「台中，我們會贏！」

盧秀燕以些微差距領先江啟臣，外界不斷有人質疑此節，作為政治動員的理由。

江啟臣在臉書表態後，盧秀燕也回應說：謝謝啟臣，謝謝胡志強市長伉儷！

她表示，他必會珍惜託付，承擔重任，為台中鄉親們、為更好的台中未來全力以赴，贏得選戰，以不負大家的期望！懇請繼續指導，攜手同心，團結奮鬥，一起為清淨繁榮文化國際大台中而努力！台中，我們會贏！

盧秀燕同時引述江啟臣臉書全文：

今天大年初五，胡志強市長與邵曉玲夫人來啟臣家裡走春，這是啟臣的榮幸，也很感謝胡市長一直以來對我的肯定與支持，胡市長跟我天南地北的聊天，從台中市政談到國家問題，再談到人民的未來，對我而言，這是一次極具意義的討論交流，當然，不免談到我們要跟市民一起贏回台中的問題。

國民黨要贏回台中，關鍵在於國民黨以及候選人本身要提供給台中市民更明確、更有效、更可行的藍圖，藉此對照現任者「口號治理」的執政缺陷，讓大家有一個更好的選擇，才能真正取得市民的信賴與支持，我在初選短短的過程中努力體現這個重要的關鍵，而我也相信盧秀燕委員絕對有能力做得更好，啟臣懇請大家一定要給國民黨和盧秀燕委員百分百的信心。

21日國民黨中常會將決議台中市長的提名人選，我在此呼籲所有中常委及支持者，團結一致支持盧秀燕委員正式提名為今年國民黨台中市長參選人，為台中市找回藍天，讓台中躍起，大城新生。

啟臣臉書全文請點閱：https://ppt.cc/fH1f0x

國民黨立委盧秀燕（右）與前台中市長胡志強。圖／翻攝盧秀燕粉絲專頁
國民黨立委盧秀燕（右）與前台中市長胡志強。圖／翻攝盧秀燕粉絲專頁
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盧秀燕國民黨江啟臣

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