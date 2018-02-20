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基層頻頻勸戰新北 綠2大天王仍無意

2018-02-20 23:46聯合報 記者祁容玉王敏旭／新北報導

行政院前院長蘇貞昌（前左）目前無意願參選新北市長，但各方壓力不小。 圖／聯合報系...
行政院前院長蘇貞昌（前左）目前無意願參選新北市長，但各方壓力不小。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨有多人表態爭取新北市長提名，但基層勸進「天王」聲浪未歇，行政院前院長蘇貞昌雖力挺子弟兵立委吳秉叡，仍屢被點名參選。一名蘇系立委透露，蘇貞昌目前仍無參選意願，但各方勸進壓力確實不小。

被基層點名的人選，尚有上次選舉以些微差距敗北的行政院前院長游錫堃，他在農曆大年初一登山，初二到初四挑戰單車「三日三百公里」，展現過人體力。游系新北市議員陳啟能說，游錫堃現在「心如止水」，但基層並未放棄勸進游錫堃再戰，他認為，若黨中央若開口，游錫堃仍有機會參選。

前台北縣長周錫瑋（中）昨在五股發送紅包。 記者王敏旭／攝影
前台北縣長周錫瑋（中）昨在五股發送紅包。 記者王敏旭／攝影
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新北市副市長侯友宜（右）對何時宣布參選，保持低調。 圖／聯合報系資料照片
新北市副市長侯友宜（右）對何時宣布參選，保持低調。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨方面，預定最遲三月廿五日確定新北市長提名人，前台北縣長周錫瑋昨呼籲，初選應有政見辯論，讓民眾看得見候選人，也應有一個月競選期間。

新北市副市長侯友宜則說，「時間到了，該說的都會向大家報告。」

民進黨在檯面上，已有立委吳秉叡、羅致政及台北市副市長陳景峻表態參選新北市長，吳秉叡在農曆春節連跑廿四間宮廟，分送文創小物「好神擲杯橡皮擦」，展現「選到底」決心；羅致政則是相對低調，未公布春節行程。

只是綠營基層仍盼「天王」征戰。去年底，黨籍市議員、地方黨部都向中央建議，徵召「院長級」人選，包括賴清德、蘇貞昌、游錫堃等人，都一再被提出來討論。

不過，蘇貞昌每次公開露面，都希望外界給吳秉叡機會，甚至表示只要讓吳秉叡有機會出任新北市長，「我跪下來扛著他都願意」。蘇系立委指出，蘇貞昌目前無意參選新北市長，但基層到黨內要角，都不斷有人勸進，各方壓力確實不小。

一名新北綠營地方人士認為，民進黨想在新北求勝，人選離不開游錫堃、蘇貞昌、賴清德，或是任期將屆滿的高雄市長陳菊等天王，就看蔡英文總統、黨中央的布局與操盤。

蘇貞昌侯友宜游錫堃周錫瑋

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