不讓藍得利 綠「北市避免與柯P分裂」

台北市長柯文哲（中）昨參加光華新天地團拜。他表示，台灣花太多時間在選舉，應該把選舉的時間壓到最低。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

今年底的台北市長選舉，不少人躍躍欲試，藍綠高層均認為，最後關鍵取決於各陣營整合；民進黨輔選幹部指出，國民黨多人表態參選，是希望民進黨也推人參選，和台北市長柯文哲鬧分裂，再從中爭取勝出機會，因此，會避免這種情況發生。

至於是否繼續禮讓柯文哲，還是推出黨籍參選人，民進黨高層強調，不論誰代表綠營參選，支持者最終會「歸隊」。

這次台北市長選舉，民進黨面臨是否繼續與柯文哲合作的難題。在「牛棚」熱身已久的立委姚文智率先表態參選，前副總統呂秀蓮也加入戰局，她近期更在信義區精華地段電子看板，宣傳治理台北市的理念。

藍營方面，參選者陸續浮現，前立委丁守中過去多次表態參選，今年再度捲土重來，大陣仗宣布由前閣揆張善政、毛治國等人擔任市政總顧問。此外，繼行政院前發言人鄭麗文、台北市議員鍾小平表態爭取國民黨提名後，陸委會前副主委張顯耀、前立委孫大千都在今天對外說明參選市長的決心。

此外，台北市前副市長邱文祥將於三月初舉辦新書發表會，並宣布投入市長選舉，他將以中道精神參選，不會爭取國民黨提名，也不在乎是否需要與國民黨參選人一起比民調。

藍綠參選聲浪此起彼落，民進黨高層表示，基層不滿柯文哲言行，期盼黨內自推人選，但也有人主張在不讓國民黨勝選的前提下，繼續與柯文哲合作。黨中央在評估整體局勢後，會「做出最理性、最有利黨的決定」，不論誰代表綠營參選，支持者最終會團結力挺。

國民黨方面，希望綠營分裂，形成三足鼎立，才有機會勝出。像丁守中就說，民進黨泱泱大黨，不推人選北市，說不過去。

民進黨輔選幹部說，民進黨和柯文哲很清楚國民黨的如意算盤，因此分裂可能性不大，由於台北市是徵召區，不必急於決定。