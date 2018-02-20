親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
輕急診制擬引進
藍綠各黨拚選戰
新春交通大小事
政治
軍事
綜合

冷氣團來襲！今15度飄雨 明下探12度

不讓藍得利 綠「北市避免與柯P分裂」

2018-02-20 23:46聯合報 記者鄭媁、周佑政胡宥心高凌雲／台北報導

台北市長柯文哲（中）昨參加光華新天地團拜。他表示，台灣花太多時間在選舉，應該把選...
台北市長柯文哲（中）昨參加光華新天地團拜。他表示，台灣花太多時間在選舉，應該把選舉的時間壓到最低。 記者林俊良／攝影
分享

今年底的台北市長選舉，不少人躍躍欲試，藍綠高層均認為，最後關鍵取決於各陣營整合；民進黨輔選幹部指出，國民黨多人表態參選，是希望民進黨也推人參選，和台北市長柯文哲鬧分裂，再從中爭取勝出機會，因此，會避免這種情況發生。

至於是否繼續禮讓柯文哲，還是推出黨籍參選人，民進黨高層強調，不論誰代表綠營參選，支持者最終會「歸隊」。

這次台北市長選舉，民進黨面臨是否繼續與柯文哲合作的難題。在「牛棚」熱身已久的立委姚文智率先表態參選，前副總統呂秀蓮也加入戰局，她近期更在信義區精華地段電子看板，宣傳治理台北市的理念。

藍營方面，參選者陸續浮現，前立委丁守中過去多次表態參選，今年再度捲土重來，大陣仗宣布由前閣揆張善政、毛治國等人擔任市政總顧問。此外，繼行政院前發言人鄭麗文、台北市議員鍾小平表態爭取國民黨提名後，陸委會前副主委張顯耀、前立委孫大千都在今天對外說明參選市長的決心。

此外，台北市前副市長邱文祥將於三月初舉辦新書發表會，並宣布投入市長選舉，他將以中道精神參選，不會爭取國民黨提名，也不在乎是否需要與國民黨參選人一起比民調。

藍綠參選聲浪此起彼落，民進黨高層表示，基層不滿柯文哲言行，期盼黨內自推人選，但也有人主張在不讓國民黨勝選的前提下，繼續與柯文哲合作。黨中央在評估整體局勢後，會「做出最理性、最有利黨的決定」，不論誰代表綠營參選，支持者最終會團結力挺。

國民黨方面，希望綠營分裂，形成三足鼎立，才有機會勝出。像丁守中就說，民進黨泱泱大黨，不推人選北市，說不過去。

民進黨輔選幹部說，民進黨和柯文哲很清楚國民黨的如意算盤，因此分裂可能性不大，由於台北市是徵召區，不必急於決定。

民進黨國民黨柯文哲

相關新聞

胡志強斡旋、江啟臣表態支持 盧秀燕：台中我們會贏

2018-02-21 00:23

張顯耀、孫大千 今宣布選台北市長

2018-02-20 23:46

基層頻頻勸戰新北 綠2大天王仍無意

2018-02-20 23:46

柯文哲這幾天在想選舉的事…

2018-02-20 23:46

台北需要新P！政黨發言人臉書酸：「P」等於「呸」

2018-02-20 21:03

3落選立委選北市 孫大千說有4點好處

2018-02-20 20:41

藍北市長初選四搶一 柯文哲連任挑戰多

2018-02-20 17:24

北市參選爆炸？張顯耀：該檢視柯Ｐ施政成績

2018-02-20 15:06

張顯耀要打造台北香榭大道 帶台北走向國際

2018-02-20 14:27

國民黨明決議中市長人選 江啟臣籲支持盧秀燕

2018-02-20 14:15

江啟臣籲支持盧秀燕 「差0.6%不改愛台中的心」

2018-02-20 13:42

孫大千、張顯耀都要選北市長 丁守中：歡迎來打擂台賽

2018-02-20 13:19

呼籲力挺盧秀燕 江啟臣：為台中市找回藍天

2018-02-20 13:19

國民黨掛保證：走完初選

2018-02-20 13:00

柯文哲：台灣花太多時間在選舉

2018-02-20 13:00

戰柯P！孫大千、張顯耀都說要選

2018-02-20 13:00

農曆年馬不停蹄 嘉市藍綠選將趕場忙

2018-02-20 12:57

北市長選舉 藍綠參選人多為「柯」所困

2018-02-20 12:36

柯P好打？藍綠戰北市「牛棚」人愈來愈多 能組棒球隊

2018-02-20 12:00

新北初選 周錫瑋：一般政治人物都在選舉時候出現

2018-02-20 11:55

北市長藍營參選者眾 鍾小平：凸顯柯Ｐ外強中乾

2018-02-20 11:39

北市長藍營參選者眾 丁守中：年底選票一定有我名字

2018-02-20 11:36

鍾小平邀戰一日雙城 柯P：一日雙城很容易

2018-02-20 11:30

張顯耀明宣布參選 「柯P最大的對手就是我」

2018-02-20 11:29

孫大千要選台北市長 柯文哲：台灣花太多時間在選舉

2018-02-20 10:52

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

「台北人最厲害都毒不死」 謝金河嘆：聽起來很震撼

2018-02-20 09:10

震撼！孫大千要參選台北市長 「台北要有新P」

2018-02-20 08:00

幻象戰機將被取代？國防部披露聯隊全天候戰備現況

2018-02-20 09:40

打臉謝金河！菜農之子說出青菜漂亮的原因

2018-02-20 21:26

解放軍批台假促統赴陸騙吃騙喝 他酸秒懂此人不起訴

2018-02-20 10:47

3落選立委選北市 孫大千說有4點好處

2018-02-20 20:41

立委喜抱孫！蘇嘉全樂迎「洋娃娃」 管媽月底變「管嬤」

2018-02-20 08:00

悼念花蓮震災罹難同胞 政院宣布明天全國下半旗

2018-02-20 19:19

從何應欽到張善政...歷任閣揆小秘密他竟都知道

2018-02-20 10:11

胡志強斡旋、江啟臣表態支持 盧秀燕：台中我們會贏

2018-02-21 00:23

陸梵建交？台灣燈會天主教燈區中梵十字架國旗給答案

2018-02-20 10:59

邱太三不耍官威 藍：壞了蔡英文政府換首長的正當性

2018-02-21 06:39

孫大千要選台北市長 柯文哲：台灣花太多時間在選舉

2018-02-20 10:52

24小時輕急診引進台灣 輕症半夜也能就醫

2018-02-20 23:44

江啟臣籲支持盧秀燕 「差0.6%不改愛台中的心」

2018-02-20 13:42

柯P好打？藍綠戰北市「牛棚」人愈來愈多 能組棒球隊

2018-02-20 12:00

藍北市長初選四搶一 柯文哲連任挑戰多

2018-02-20 17:24

不讓藍得利 綠「北市避免與柯P分裂」

2018-02-20 23:46

台北需要新P！政黨發言人臉書酸：「P」等於「呸」

2018-02-20 21:03

內閣改組傳聞又起 綠委：的確需些微調整

2018-02-20 14:23

國民黨明決議中市長人選 江啟臣籲支持盧秀燕

2018-02-20 14:15

收假！4.5公里車龍排進雪隧 估今晚10點紓解順暢

2018-02-20 14:55

一場致命重病…催化他打造輕急診

2018-02-21 00:07

農曆年馬不停蹄 嘉市藍綠選將趕場忙

2018-02-20 12:57

初五開工接財神 王金平送發財金

2018-02-20 10:14

駁教部7道金牌 台大遴選會：看不懂會議紀錄？

2018-02-20 13:00

張顯耀要打造台北香榭大道 帶台北走向國際

2018-02-20 14:27

北市參選爆炸？張顯耀：該檢視柯Ｐ施政成績

2018-02-20 15:06

下午3點北返車潮湧現！這3路段車多 可走替代道路

2018-02-20 12:43

孫大千、張顯耀都要選北市長 丁守中：歡迎來打擂台賽

2018-02-20 13:19

基層頻頻勸戰新北 綠2大天王仍無意

2018-02-20 23:46

國運籤牽扯民眾問題 徐國勇：造謠太過分

2018-02-20 20:42

張顯耀、孫大千 今宣布選台北市長

2018-02-20 23:46

北市長藍營參選者眾 丁守中：年底選票一定有我名字

2018-02-20 11:36

立院開議前 內閣改組時？

2018-02-21 00:33

張顯耀明宣布參選 「柯P最大的對手就是我」

2018-02-20 11:29

新北初選 周錫瑋：一般政治人物都在選舉時候出現

2018-02-20 11:55

呼籲力挺盧秀燕 江啟臣：為台中市找回藍天

2018-02-20 13:19

最低工資法久沒下文 徐永明：這是政府照顧勞工決心？

2018-02-20 13:56

行政院門口旁設水龍頭 供當年洽公民眾洗塵

2018-02-20 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top