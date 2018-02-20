宣布參選台北市長 張顯耀：打造台北香榭麗舍大道

2018-02-20 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨前立委張顯耀將宣布參加國民黨台北市長黨內初選，他表示將把台北市敦化南、北路打造成台北的香榭麗舍大道，他也找到一塊地，足以打造台北曼哈頓。

張顯耀說，他並不是昨晚做夢想到要選台北市長，而是早在20多年前在巴黎大學唸書時，看到巴黎的市政，跑過歐洲很多城市，自己開車跑每一地方，想到要把巴黎的經驗移植到台北。巴黎有的，台北更能做到。

張顯耀下午選在台北敦南誠品前與媒體見面。他說，選此地的目的，就是因為台北市敦化南、北路的林蔭大道很漂亮，是規畫很好的街道，但還不夠，他要把這規畫成台北的香榭麗舍大道。並擴大成生活遊憩區，有咖啡座、可購物觀光，成為台北的經濟櫥窗。

敦化南北路的地下，則是蓋地下停車場，解決停車問題，他的團隊研究過，確實可行 ，張顯耀說，他在巴黎第一大學拿到博士，巴黎市長安娜，是他是同學，若黨內初選能過關，就會和她見面請教市政問題。