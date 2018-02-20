宣布參選台北市長 張顯耀：打造台北香榭麗舍大道
國民黨前立委張顯耀將宣布參加國民黨台北市長黨內初選，他表示將把台北市敦化南、北路打造成台北的香榭麗舍大道，他也找到一塊地，足以打造台北曼哈頓。
張顯耀說，他並不是昨晚做夢想到要選台北市長，而是早在20多年前在巴黎大學唸書時，看到巴黎的市政，跑過歐洲很多城市，自己開車跑每一地方，想到要把巴黎的經驗移植到台北。巴黎有的，台北更能做到。
張顯耀下午選在台北敦南誠品前與媒體見面。他說，選此地的目的，就是因為台北市敦化南、北路的林蔭大道很漂亮，是規畫很好的街道，但還不夠，他要把這規畫成台北的香榭麗舍大道。並擴大成生活遊憩區，有咖啡座、可購物觀光，成為台北的經濟櫥窗。
敦化南北路的地下，則是蓋地下停車場，解決停車問題，他的團隊研究過，確實可行 ，張顯耀說，他在巴黎第一大學拿到博士，巴黎市長安娜，是他是同學，若黨內初選能過關，就會和她見面請教市政問題。
他問過很多人，敦化南北路的綠樹林蔭大道，很多人從來沒有走過，因此整條路應從新規畫，因過去規畫不足，他將招商、做為24小時人行徒步區。附近很多店現在都關門， 可惜了，因為台北的經濟、外來投資大幅衰退。他還強調，已經找到一塊地，「台北曼哈頓」也一定可以到，明天會公布。
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