北市參選爆炸？張顯耀：該檢視柯Ｐ施政成績

2018-02-20 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨立委張顯耀明天將宣布參加國民黨台北市長黨內初選，對於有何條件挑戰柯文哲，張顯耀說，小年夜開始 台北市長選情開始加溫，這是一個好現象，因為現在該是檢視柯文哲執政3年成績單的時候，黨內初選也應該在這時，選出誰的年齡、經歷、規畫能帶領國民黨組成台北團隊，進軍全世界。

張顯耀說，現在是城市經濟，關鍵是城市治理 ，但柯文哲「無厘頭」式的治理模式，讓台北大幅衰退，台北市需要台北團隊進運「國際盃」，他願意担任台北市的CEO，也自認能比柯做更好 。

媒體追問張為何從高雄市左、楠轉戰台北市， 他說，感謝左楠鄉親送他進立法院，台灣很小，大家同舟一命，他 有向鄉親報告去「台北打工」，鄉親都支持我。張也透露目前戶籍已經遷到台北市中山區。

張顯耀說，當年前行政院長蘇貞昌也是從屏東縣長轉戰台北縣，台北、台灣都是一體，他 一定盡全力爭取提名，且以他多年從政歷練、執行力 ，不只能帶台北市往前推進，不只跨進兩岸，而是跨進國際。

至於是否有向親民黨主席宋楚瑜和國民黨主席吳敦義報告，張說，宋主席栽培他，他有轉達給宋，也有跟吳敦義主席報告他的參選方決心和規畫。 至於兩人的意見為何，張顯耀說，因現在是國民黨內初選之際 ，容許他保留。 至於對馬前總統的看法，張說，很感謝馬英九總統給他在兩岸歷練的機會。

張顯耀說，柯文哲的階段性任務已經達成，柯應該「站到下車」。至於和孫大千約同時宣布參選，張說，完全沒有相關，是有志一同的表現。