江啟臣籲支持盧秀燕 「差0.6%不改愛台中的心」

2018-02-20 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委江啟臣今天在臉書上表示，大年初五前台中市長胡志強市長與夫人邵曉玲來家裡走春，很感謝胡市長一直以來的肯定與支持，他們天南地北的聊，從台中市政談到國家問題，再談到人民的未來，對他而言，這是一次極具意義的討論交流，當然，不免談到我們要跟市民一起贏回台中的問題。

江啟臣強調，「我和盧秀燕0.6%的差距並不會改變我熱愛台中的心」。攸關台中市未來發展的選戰，他自然不能缺席，國民黨提名的台中市長參選人也必定會設法組成一個有能力的團隊，這團隊不會只有他一個人加入，相信許多有能之士都會進入輔選行列，一起為贏回台中而戰。代表國民黨參選台中市長的盧秀燕與他尚未深談輔選組織及職務內容等細節，但他的態度開放，不拘形式，一切大局為重。

江啟臣說，更重要的是，國民黨要贏回台中，關鍵在於國民黨以及候選人本身要提供給台中市民更明確、更有效、更可行的藍圖，藉此對照現任者「口號治理」的執政缺陷，讓大家有一個更好的選擇，才能真正取得市民的信賴與支持，他在初選短短的過程中努力體現這個重要的關鍵，而也相信盧秀燕絕對有能力做得更好，他懇請大家一定要給國民黨和盧秀燕委員百分百的信心。

江啟臣表示，明天國民黨中常會將決議台中市長的提名人選，他在此呼籲所有中常委及支持者，團結一致支持盧秀燕正式提名為今年國民黨台中市長參選人，為台中市找回藍天，讓台中躍起，大城新生。