親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
陸梵關係突破？
新春交通大小事
花蓮觀光待復興
政治
軍事
綜合

悼念花蓮震災罹難同胞 政院宣布明天全國降半旗

江啟臣籲支持盧秀燕 「差0.6%不改愛台中的心」

2018-02-20 13:42聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨立委江啟臣今天在臉書上表示，大年初五前台中市長胡志強市長與夫人邵曉玲來家裡走春，很感謝胡市長一直以來的肯定與支持，他們天南地北的聊，從台中市政談到國家問題，再談到人民的未來，對他而言，這是一次極具意義的討論交流，當然，不免談到我們要跟市民一起贏回台中的問題。

江啟臣強調，「我和盧秀燕0.6%的差距並不會改變我熱愛台中的心」。攸關台中市未來發展的選戰，他自然不能缺席，國民黨提名的台中市長參選人也必定會設法組成一個有能力的團隊，這團隊不會只有他一個人加入，相信許多有能之士都會進入輔選行列，一起為贏回台中而戰。代表國民黨參選台中市長的盧秀燕與他尚未深談輔選組織及職務內容等細節，但他的態度開放，不拘形式，一切大局為重。

江啟臣說，更重要的是，國民黨要贏回台中，關鍵在於國民黨以及候選人本身要提供給台中市民更明確、更有效、更可行的藍圖，藉此對照現任者「口號治理」的執政缺陷，讓大家有一個更好的選擇，才能真正取得市民的信賴與支持，他在初選短短的過程中努力體現這個重要的關鍵，而也相信盧秀燕絕對有能力做得更好，他懇請大家一定要給國民黨和盧秀燕委員百分百的信心。

江啟臣表示，明天國民黨中常會將決議台中市長的提名人選，他在此呼籲所有中常委及支持者，團結一致支持盧秀燕正式提名為今年國民黨台中市長參選人，為台中市找回藍天，讓台中躍起，大城新生。

國民黨盧秀燕江啟臣
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

藍北市長初選四搶一 柯文哲連任挑戰多

2018-02-20 17:24

北市參選爆炸？張顯耀：該檢視柯Ｐ施政成績

2018-02-20 15:06

國民黨明決議中市長人選 江啟臣籲支持盧秀燕

2018-02-20 14:15

張顯耀要打造台北香榭大道 帶台北走向國際

2018-02-20 14:27

孫大千、張顯耀都要選北市長 丁守中：歡迎來打擂台賽

2018-02-20 13:19

呼籲力挺盧秀燕 江啟臣：為台中市找回藍天

2018-02-20 13:19

國民黨掛保證：走完初選

2018-02-20 13:00

柯文哲：台灣花太多時間在選舉

2018-02-20 13:00

戰柯P！孫大千、張顯耀都說要選

2018-02-20 13:00

農曆年馬不停蹄 嘉市藍綠選將趕場忙

2018-02-20 12:57

北市長選舉 藍綠參選人多為「柯」所困

2018-02-20 12:36

柯P好打？藍綠戰北市「牛棚」人愈來愈多 能組棒球隊

2018-02-20 12:00

新北初選 周錫瑋：一般政治人物都在選舉時候出現

2018-02-20 11:55

北市長藍營參選者眾 鍾小平：凸顯柯Ｐ外強中乾

2018-02-20 11:39

北市長藍營參選者眾 丁守中：年底選票一定有我名字

2018-02-20 11:36

鍾小平邀戰一日雙城 柯P：一日雙城很容易

2018-02-20 11:30

張顯耀明宣布參選 「柯P最大的對手就是我」

2018-02-20 11:29

孫大千要選台北市長 柯文哲：台灣花太多時間在選舉

2018-02-20 10:52

國民黨新北初選機制 吳敦義：就快啟動

2018-02-19 22:42

市長初選 台南議會綠議員爆內鬥

2018-02-19 22:42

台北市長選舉又一黑馬？張顯耀將宣布參選台北市長

2018-02-19 22:42

張顯耀表態參選台北市長 打造台北巴黎

2018-02-19 21:08

張顯耀初六宣布參選台北市長

2018-02-19 15:49

初四不打烊！台南市長初選黃偉哲戰陳亭妃、郭信良

2018-02-19 15:13

競選廣告不看鏡頭？周錫瑋：呈現思考過程

2018-02-19 13:54

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

「台北人最厲害都毒不死」 謝金河嘆：聽起來很震撼

2018-02-20 09:10

震撼！孫大千要參選台北市長 「台北要有新P」

2018-02-20 08:00

幻象戰機將被取代？國防部披露聯隊全天候戰備現況

2018-02-20 09:40

解放軍批台假促統赴陸騙吃騙喝 他酸秒懂此人不起訴

2018-02-20 10:47

立委喜抱孫！蘇嘉全樂迎「洋娃娃」 管媽月底變「管嬤」

2018-02-20 08:00

從何應欽到張善政...歷任閣揆小秘密他竟都知道

2018-02-20 10:11

陸梵建交？教宗意志下的大讓步

2018-02-19 22:35

陸梵將簽署主教任命協議 下一步建交？

2018-02-19 22:30

國1北向南屯「三重苦」下午塞到晚上

2018-02-19 21:09

收假了！中部國道現紫爆時速 國五像大型停車場

2018-02-19 22:52

新港奉天宮國運籤：別玩弄政治

2018-02-19 22:42

張顯耀表態參選台北市長 打造台北巴黎

2018-02-19 21:08

花蓮住宿客限定 台鐵增開普悠瑪號

2018-02-19 21:51

柯P好打？藍綠戰北市「牛棚」人愈來愈多 能組棒球隊

2018-02-20 12:00

濃霧來亂 金門啟動兩波軍機疏運

2018-02-19 21:50

市長初選 台南議會綠議員爆內鬥

2018-02-19 22:42

陸梵建交？台灣燈會天主教燈區中梵十字架國旗給答案

2018-02-20 10:59

江啟臣籲支持盧秀燕 「差0.6%不改愛台中的心」

2018-02-20 13:42

孫大千要選台北市長 柯文哲：台灣花太多時間在選舉

2018-02-20 10:52

收假！4.5公里車龍排進雪隧 估今晚10點紓解順暢

2018-02-20 14:55

初五開工接財神 王金平送發財金

2018-02-20 10:14

內閣改組傳聞又起 綠委：的確需些微調整

2018-02-20 14:23

董雲裳一席話 駐美代表：台美溝通沒問題

2018-02-19 22:41

中國威脅論？大陸南海駐軍 美視為對手

2018-02-19 22:48

下午3點北返車潮湧現！這3路段車多 可走替代道路

2018-02-20 12:43

農曆年馬不停蹄 嘉市藍綠選將趕場忙

2018-02-20 12:57

桃機旅客 初四創春節連假新高

2018-02-19 22:52

北市參選爆炸？張顯耀：該檢視柯Ｐ施政成績

2018-02-20 15:06

返鄉疏運...金門人多軍機載 馬祖濃霧改搭船

2018-02-19 21:00

藍北市長初選四搶一 柯文哲連任挑戰多

2018-02-20 17:24

孫大千、張顯耀都要選北市長 丁守中：歡迎來打擂台賽

2018-02-20 13:19

張顯耀要打造台北香榭大道 帶台北走向國際

2018-02-20 14:27

國民黨明決議中市長人選 江啟臣籲支持盧秀燕

2018-02-20 14:15

政府保母媒合平台 家長怨難用

2018-02-20 00:15

振興花蓮觀光 台鐵專門列車啟動

2018-02-19 22:42

北市長藍營參選者眾 丁守中：年底選票一定有我名字

2018-02-20 11:36

張顯耀明宣布參選 「柯P最大的對手就是我」

2018-02-20 11:29

新北初選 周錫瑋：一般政治人物都在選舉時候出現

2018-02-20 11:55

呼籲力挺盧秀燕 江啟臣：為台中市找回藍天

2018-02-20 13:19

最低工資法久沒下文 徐永明：這是政府照顧勞工決心？

2018-02-20 13:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top