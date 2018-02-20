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呼籲力挺盧秀燕 江啟臣：為台中市找回藍天

2018-02-20 13:19聯合報 記者鄭媁╱即時報導

國民黨年底台中市長提名整合民調在農曆年前出爐，立委江啟臣以0.6%些微差距敗給同事盧秀燕。江啟臣今在臉書呼籲所有中常委及支持者，團結一致支持盧秀燕正式提名為今年國民黨台中市長參選人，為台中市找回藍天，讓台中躍起，大城新生。至於未來相關輔選組織及職務內容等細節，江啟臣說雖未深談，但他態度開放，一切大局為重。

江啟臣表示，前市長胡志強與夫人邵曉玲今到家裡走春，這是他的榮幸，也很感謝胡志強一直以來對他的肯定與支持，他們從台中市政談到國家問題，再談到人民的未來，對他而言，這是一次極具意義的討論交流，當然，不免談到要跟市民一起贏回台中的問題。

「0.6%的差距並不會改變我熱愛台中的心」，江啟臣強調，攸關台中市未來發展的選戰，他自然不能缺席，國民黨提名的台中市長參選人也必定會設法組成一個有能的團隊，這團隊不會只有他一人加入，相信許多有能之士都會進入輔選行列，一起為贏回台中而戰。盧秀燕與我尚未深談輔選組織及職務內容等細節，但他態度開放，不拘形式，一切大局為重。

江啟臣說，國民黨要贏回台中，關鍵在於國民黨以及候選人本身要提供給台中市民更明確、更有效、更可行的藍圖，藉此對照現任者「口號治理」的執政缺陷，讓大家有一個更好的選擇，才能真正取得市民的信賴與支持，他在初選短短的過程中努力體現這個重要的關鍵，他也相信盧秀燕絕對有能力做得更好，懇請大家一定要給國民黨和盧秀燕百分百的信心。

江啟臣國民黨盧秀燕胡志強春節
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