親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
陸梵關係突破？
新春交通大小事
花蓮觀光待復興
政治
軍事
綜合

悼念花蓮震災罹難同胞 政院宣布明天全國降半旗

孫大千、張顯耀都要選北市長 丁守中：歡迎來打擂台賽

2018-02-20 13:19聯合報 記者楊正海╱即時報導

針對國民黨前立委孫大千、張顯耀都要參選台北市長，國民黨台北市長擬參選人、前立委丁守中說，這是好事，表示大家對柯Ｐ的施政不滿，要取而代之，他覺得不會有壓力，因為像擂台賽一樣 ，人多才能選出最強的人。

丁守中說，國民黨有更多人出來，才能選出最強的人，勝算機率會更高，看出誰準備最久、最有願景、誰能提出建設發展方案。

媒體詢問，對於非土生土長的人要來選台北市長，且國民黨在桃園、高雄的人選仍難產，有必要來搶台北市？丁守中說， 他都歡迎來台北選，畢竟台北市是首都，最好的人選才能打敗柯Ｐ。 他一點都不會有壓力，覺得擂台賽一樣 ，人多才能選出最強的人。

丁守中說，他倒認為民進黨的姚文智、呂秀蓮要選，但蔡英文卻為了個人私心，怕柯Ｐ來挑戰總統、分票，反而支持理念不同的柯文哲， 最後會激起民進黨不滿，會自食惡果。

至於張顯耀的幕僚中有人之前替丁打過選戰，丁守中說，他沒聽說過。 至於孫大千說，現在局勢，沒有初選， 無人能和柯匹敵 ，丁守中說，現在確實是如此，但民調起伏這沒有關係，且他三年前民調都領過先柯10趴。

至於張顯耀說要打造台北的巴黎香榭大道， 丁守中說，他早已提過類似的主張。 另對孫大千說要打一場數位化

選戰，讓國民黨老將轉型？丁也不示弱，認為他很多數位化文宣， 還有三、四個臉書網站、有微電影，打得是 非傳統的數位戰。

針對前立委孫大千、張顯耀都要選台北市長，丁守中說「歡迎」。圖／報系資料照
針對前立委孫大千、張顯耀都要選台北市長，丁守中說「歡迎」。圖／報系資料照
分享

丁守中國民黨2018台北市長選舉
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

藍北市長初選四搶一 柯文哲連任挑戰多

2018-02-20 17:24

北市參選爆炸？張顯耀：該檢視柯Ｐ施政成績

2018-02-20 15:06

國民黨明決議中市長人選 江啟臣籲支持盧秀燕

2018-02-20 14:15

張顯耀要打造台北香榭大道 帶台北走向國際

2018-02-20 14:27

江啟臣籲支持盧秀燕 「差0.6%不改愛台中的心」

2018-02-20 13:42

呼籲力挺盧秀燕 江啟臣：為台中市找回藍天

2018-02-20 13:19

國民黨掛保證：走完初選

2018-02-20 13:00

柯文哲：台灣花太多時間在選舉

2018-02-20 13:00

戰柯P！孫大千、張顯耀都說要選

2018-02-20 13:00

農曆年馬不停蹄 嘉市藍綠選將趕場忙

2018-02-20 12:57

北市長選舉 藍綠參選人多為「柯」所困

2018-02-20 12:36

柯P好打？藍綠戰北市「牛棚」人愈來愈多 能組棒球隊

2018-02-20 12:00

新北初選 周錫瑋：一般政治人物都在選舉時候出現

2018-02-20 11:55

北市長藍營參選者眾 鍾小平：凸顯柯Ｐ外強中乾

2018-02-20 11:39

北市長藍營參選者眾 丁守中：年底選票一定有我名字

2018-02-20 11:36

鍾小平邀戰一日雙城 柯P：一日雙城很容易

2018-02-20 11:30

張顯耀明宣布參選 「柯P最大的對手就是我」

2018-02-20 11:29

孫大千要選台北市長 柯文哲：台灣花太多時間在選舉

2018-02-20 10:52

國民黨新北初選機制 吳敦義：就快啟動

2018-02-19 22:42

市長初選 台南議會綠議員爆內鬥

2018-02-19 22:42

台北市長選舉又一黑馬？張顯耀將宣布參選台北市長

2018-02-19 22:42

張顯耀表態參選台北市長 打造台北巴黎

2018-02-19 21:08

張顯耀初六宣布參選台北市長

2018-02-19 15:49

初四不打烊！台南市長初選黃偉哲戰陳亭妃、郭信良

2018-02-19 15:13

競選廣告不看鏡頭？周錫瑋：呈現思考過程

2018-02-19 13:54

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

「台北人最厲害都毒不死」 謝金河嘆：聽起來很震撼

2018-02-20 09:10

震撼！孫大千要參選台北市長 「台北要有新P」

2018-02-20 08:00

幻象戰機將被取代？國防部披露聯隊全天候戰備現況

2018-02-20 09:40

解放軍批台假促統赴陸騙吃騙喝 他酸秒懂此人不起訴

2018-02-20 10:47

立委喜抱孫！蘇嘉全樂迎「洋娃娃」 管媽月底變「管嬤」

2018-02-20 08:00

從何應欽到張善政...歷任閣揆小秘密他竟都知道

2018-02-20 10:11

陸梵建交？教宗意志下的大讓步

2018-02-19 22:35

陸梵將簽署主教任命協議 下一步建交？

2018-02-19 22:30

國1北向南屯「三重苦」下午塞到晚上

2018-02-19 21:09

收假了！中部國道現紫爆時速 國五像大型停車場

2018-02-19 22:52

新港奉天宮國運籤：別玩弄政治

2018-02-19 22:42

張顯耀表態參選台北市長 打造台北巴黎

2018-02-19 21:08

花蓮住宿客限定 台鐵增開普悠瑪號

2018-02-19 21:51

柯P好打？藍綠戰北市「牛棚」人愈來愈多 能組棒球隊

2018-02-20 12:00

濃霧來亂 金門啟動兩波軍機疏運

2018-02-19 21:50

市長初選 台南議會綠議員爆內鬥

2018-02-19 22:42

陸梵建交？台灣燈會天主教燈區中梵十字架國旗給答案

2018-02-20 10:59

江啟臣籲支持盧秀燕 「差0.6%不改愛台中的心」

2018-02-20 13:42

孫大千要選台北市長 柯文哲：台灣花太多時間在選舉

2018-02-20 10:52

收假！4.5公里車龍排進雪隧 估今晚10點紓解順暢

2018-02-20 14:55

初五開工接財神 王金平送發財金

2018-02-20 10:14

內閣改組傳聞又起 綠委：的確需些微調整

2018-02-20 14:23

董雲裳一席話 駐美代表：台美溝通沒問題

2018-02-19 22:41

中國威脅論？大陸南海駐軍 美視為對手

2018-02-19 22:48

下午3點北返車潮湧現！這3路段車多 可走替代道路

2018-02-20 12:43

農曆年馬不停蹄 嘉市藍綠選將趕場忙

2018-02-20 12:57

桃機旅客 初四創春節連假新高

2018-02-19 22:52

北市參選爆炸？張顯耀：該檢視柯Ｐ施政成績

2018-02-20 15:06

返鄉疏運...金門人多軍機載 馬祖濃霧改搭船

2018-02-19 21:00

藍北市長初選四搶一 柯文哲連任挑戰多

2018-02-20 17:24

孫大千、張顯耀都要選北市長 丁守中：歡迎來打擂台賽

2018-02-20 13:19

張顯耀要打造台北香榭大道 帶台北走向國際

2018-02-20 14:27

國民黨明決議中市長人選 江啟臣籲支持盧秀燕

2018-02-20 14:15

政府保母媒合平台 家長怨難用

2018-02-20 00:15

振興花蓮觀光 台鐵專門列車啟動

2018-02-19 22:42

北市長藍營參選者眾 丁守中：年底選票一定有我名字

2018-02-20 11:36

張顯耀明宣布參選 「柯P最大的對手就是我」

2018-02-20 11:29

新北初選 周錫瑋：一般政治人物都在選舉時候出現

2018-02-20 11:55

呼籲力挺盧秀燕 江啟臣：為台中市找回藍天

2018-02-20 13:19

最低工資法久沒下文 徐永明：這是政府照顧勞工決心？

2018-02-20 13:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top