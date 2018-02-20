孫大千、張顯耀都要選北市長 丁守中：歡迎來打擂台賽

2018-02-20 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



針對國民黨前立委孫大千、張顯耀都要參選台北市長，國民黨台北市長擬參選人、前立委丁守中說，這是好事，表示大家對柯Ｐ的施政不滿，要取而代之，他覺得不會有壓力，因為像擂台賽一樣 ，人多才能選出最強的人。

丁守中說，國民黨有更多人出來，才能選出最強的人，勝算機率會更高，看出誰準備最久、最有願景、誰能提出建設發展方案。

媒體詢問，對於非土生土長的人要來選台北市長，且國民黨在桃園、高雄的人選仍難產，有必要來搶台北市？丁守中說， 他都歡迎來台北選，畢竟台北市是首都，最好的人選才能打敗柯Ｐ。 他一點都不會有壓力，覺得擂台賽一樣 ，人多才能選出最強的人。

丁守中說，他倒認為民進黨的姚文智、呂秀蓮要選，但蔡英文卻為了個人私心，怕柯Ｐ來挑戰總統、分票，反而支持理念不同的柯文哲， 最後會激起民進黨不滿，會自食惡果。

至於張顯耀的幕僚中有人之前替丁打過選戰，丁守中說，他沒聽說過。 至於孫大千說，現在局勢，沒有初選， 無人能和柯匹敵 ，丁守中說，現在確實是如此，但民調起伏這沒有關係，且他三年前民調都領過先柯10趴。

至於張顯耀說要打造台北的巴黎香榭大道， 丁守中說，他早已提過類似的主張。 另對孫大千說要打一場數位化