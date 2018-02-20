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綠6都穩中求進 籌謀台北搶攻新北

2018-02-20 13:18中央社 台北20日電

民主進步黨備戰2018縣市長選舉，其中6都布局穩中求進，有信心守住桃園市、台中市、台南市、高雄市；台北市仍在籌謀中，理性決策；新北市則待找出最適合候選人全力搶攻。

對於桃園、台中市長選舉，黨務人士指出，由現任市長拚連任，交由選民檢驗政績。民進黨的選戰策略明確，要用政績強化競選能量爭取支持。

其中，桃園市長鄭文燦施政評價佳，滿意鄭文燦的市民呈現「全面性」，年齡遍及20歲至70歲以上。黨中央對鄭文燦連任感到樂觀。新台灣國策智庫日前公布民調顯示，高達75.9%的市民眾滿意鄭文燦擔任市長以來的表現。中華大學行政管理學系副教授曾建元評論，「鄭文燦充滿政治明星的戲劇張力，表現令人驚豔。」

再談台中市長林佳龍，黨務人士表示，「林佳龍是中部的『領頭羊』」，政績亮眼，問鼎連任的有利氛圍更勝當年，政績是他爭取連任有效利器。這幾年對手陣營、國民黨在台中的組織動員能量，在民進黨眼中也被認為大不如前，加上林佳龍的施政滿意度獲得當地青年和知識階層較多的支撐，評估選情對林佳龍有利。

黨務人士指出，對手陣營國民黨在台中市長選戰一定會主打「空污」問題，甚至會結合空污公投提案，但是民進黨還有時間說清楚空污問題，不擔心空污議題。

至於南2都市長選情，台南市和高雄市現任首長執政都已滿2屆，綠營必須換手，依黨內民主機制舉辦初選產生提名候選人，重新尋求選民認同，爭取延續執政。

民進黨台南市長提名初選有6人角逐，分別是立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃，以及前台南市副市長顏純左、前民進黨副秘書長李俊毅。高雄市長提名初選有4人問鼎，包括立委陳其邁、管碧玲、林岱樺、趙天麟。南2都市長提名初選競爭激烈，黨中央將於3月5日到9日辦民調定勝負，3月14日中執會公告提名名單。

行政院長賴清德、高雄市長陳菊具有拚勁和草根魅力，過去分別在台南市和高雄市執政都獲得市民普遍肯定，再加上藍營缺乏長期經營此2都政治明星，一般認為，如果民進黨在台南市和高雄市的激烈初選不影響團結，南2都由民進黨繼續執政的機率仍大。

至於台北市長選戰，外界關注民進黨是否「自提」台北市長人選，已表態參選的立委姚文智和正在加速參選步伐的前副總統呂秀蓮動向漸受注意。目前綠營對台北市長選舉，還未有實質規劃，仍在觀察選局，不急於攤牌，最終將訴諸理性決策。對此，民進黨秘書長洪耀福日前回應媒體詢問特別強調「理性決策」4字。

洪耀福指出，民進黨在上屆台北市長選舉「禮讓柯P」，不是因為哪位「高層」和台北市長柯文哲關係好所以禮讓，而是基於當時的總體戰略與部署，所以決定一個策略「禮讓柯P」。後來也證明「禮讓柯P」是對的，因此隨後而來的總統選舉證明，當時台北市採用「在野大聯盟」戰略是對的。

至於這次台北市長選舉策略和上次會有不同？洪耀福並未正面回答，但強調對民進黨來講，任何選舉的決策都是理性的，不是感性的，「會基於理性的決策」。

在「新北之戰」方面，新北市是台灣最大票倉，也是當前6都中僅剩由中國國民黨執政的直轄市。新北市長選舉結果不僅衝擊藍綠未來權力結構，也影響2020總統大選，藍綠都有不能輸的壓力。誠如洪耀福形容，「關鍵戰役，重中之重。」

黨務人士分析，新北市長選局「狀況瞬息萬變」，國民黨人選也還沒確定，被看好的人有無參選意願都還是個問題，因此，民進黨將「等對手出牌」，再做最好的安排。

黨務人士表示，因應新北市長選舉，民進黨會按部就班的找出最適合的候選人，現階段大概會等到3月份幾個初選縣市底定之後，才會進行新北市長候選人的徵詢和討論，「時間點還沒到」，上屆新北市長選舉提名作業是4、5月才定案。

民進黨「新北之戰」由誰出戰？外界多有想像。包括立委吳秉叡、羅致政及台北市副市長陳景峻、政務委員兼行政院發言人徐國勇都被點名，前行政院長蘇貞昌也被看好。雖然提名態勢未定，但正等待「對的候選人」出線，再把戰力極致化。

洪耀福日前斬釘截鐵強調，沒有所謂「柯P模式」第二。新北市，民進黨一定會提名，「選戰需要一個『領頭羊』，要聚焦，要『領頭羊』來帶動全國的氣勢」，新北未來的布局，一定是民進黨整個縣市長選舉的「領頭羊」。

民進黨新北市長參選人徵召提名最遲何時底定？黨務高層說，提名早晚不是關鍵，只要推出知名度高的參選人，民進黨新北之戰有信心「後發先至」。

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