柯文哲：台灣花太多時間在選舉

2018-02-20 13:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 楊正海 ／台北報導



台北市長柯文哲上午至光華數位新天地，主持2018狗年興旺開工典禮，現場請來祥獅獻瑞、跳加官，為新春開市好彩頭討吉利。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

對於前國民黨立委孫大千將投入國民黨台北市長選舉提名初選，台北市長柯文哲說，還是一樣，每天問題問得不一樣，答案都一樣，就是認真做事。這幾天他在想一件事，台灣花太多時間在選舉，應該把選舉的時間壓到最低，可以做市政的時間會多一點，每天若都要處理選舉的事，對市民不公平，因為每天都在處理選舉的事，時別是對連任者。

對於國民黨內表態台北市長的人選，似乎外界都不看好，柯文哲說，不能這樣講人家，強不強有時是這樣，沒有人生出來就很強，過程中要鍛練，有的人就變強。但這世界是十倍速時代，也太難預測了。

丁守中有信心

【記者胡宥心╱台北報導】前立委張顯耀、孫大千相繼表態爭取國民黨提名參選台北市長，國民黨北市選戰角逐者眾，民進黨對於是否繼續禮讓台北市長柯文哲，遲遲沒作決定。爭取國民黨提名的前立委丁守中表示，他有信心贏柯文哲，民進黨泱泱大黨不推人選北市，說不過去。

鍾小平：柯是難纏對手

另一位宣布投入台北市長選舉國民黨初選的北市議員鍾小平表示，這次不管是藍綠，都踴躍出來挑戰柯文哲，顯示柯文哲外強中乾，他犧牲唾手可得的議員連任之路。台北市若三強鼎立，就可能就是四、四、二或四、三、三，不能小看民進黨在台北市的選民結構，支持者歸隊拿下百分之三十選票可能性不低，但年輕世代的選票，仍多會流向柯文哲，因此不論是三強鼎立或是一對一選戰，柯文哲都是難纏對手。

鄭麗文樂見其成

也表態爭取國民黨提名參選台北市長的行政院前發言人鄭麗文，對於是否繼續初選仍在游移，但對於黨內參選者眾，表示非常樂見，認為這是往好的方向前進。