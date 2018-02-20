戰柯P！孫大千、張顯耀都說要選

2018-02-20 13:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 程平 ／台北報導



孫數位參選 P有新解

前國民黨立委孫大千在臉書貼出參選台北市長聲明，表明將投入國民黨台北市長選舉提名初選。孫大千表示，他要帶領台北尋找台北的P，也就是Pure純粹，要讓台北變成台灣的領頭羊，帶領台灣與國際競爭。

孫大千這次有別於傳統競選方式，不會舉行造勢大會或記者會，透過臉書在明天晚上8時直播説明會，說明參選緣由，以及回覆外界提問。

孫大千說，造勢大會這種排場是多餘的，因為是他的腦袋和他的心要參選，找那麽多人來拉抬聲勢，是非常過時的。

孫大千表示，在這個網路分享的時代，他希望嘗試一場完全在數位平台操作的選舉，這將是翻轉台灣政治，終結惡質選風的試金石，他也不舉行媒體記者會，讓選舉資源歸零，只會透過臉書回答大家的問題，希望來點不一樣的勇氣，讓政治改革從台北市開始。

張顯耀：柯到站下車

【記者劉宛琳／台北報導】陸委會前副主委張顯耀明有意參選台北市長，他表示，柯文哲三年多來無厘頭的執政模式，讓台北市的招商、經濟投資全都大幅衰退，損失估計高達5000億左右，柯文哲的市長角色，階段任務已結束，應該要到站下車。張顯耀說，參選台北市整必須突破過去方式，更貼近年輕人，台北市長應該是台北市的CEO，他明天宣布參選，會用賈伯斯模式向大家說明參選理由。

邱文祥3月宣布參選

【記者高凌雲╱台北報導】前台北市副市長邱文祥將在3月4日舉行新書發表會，他將在這場活動當中宣布投入台北市長選舉，邱文祥將以中道參選的精神競選台北市長，不會爭取國民黨提名，也不在乎是否需要與國民黨參選人一起比民調。