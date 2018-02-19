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市長初選 台南議會綠議員爆內鬥

2018-02-19 22:42聯合報 記者綦守鈺／台南市報導

民進黨市議員林志展、邱莉莉、唐碧娥、郭清華（右起）昨指控副議長郭信良形象有爭議。...
民進黨市議員林志展、邱莉莉、唐碧娥、郭清華（右起）昨指控副議長郭信良形象有爭議。 記者綦守鈺／攝影
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民進黨台南市長初選再掀波瀾，支持市長參選人黃偉哲的市議員昨天指控，市長參選人陳亭妃與台南市副議長郭信良緊密結盟，但郭信良涉入多起弊案，形象有爭議，有必要向市民說明清楚；郭信良也出面反擊說，他對議長位置沒興趣，這些人若是為了議長選舉搶到過年，市民耳根子無法清淨。

台南市議會副議長郭信良昨天反擊指控，要有意參選議長寶座的同志別找錯對象。 記者綦...
台南市議會副議長郭信良昨天反擊指控，要有意參選議長寶座的同志別找錯對象。 記者綦守鈺／攝影
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市議員邱莉莉、郭清華、唐碧娥、林志展等人，昨天共同出面質疑郭信良。邱莉莉說，廿年來，有關郭信良操守的質疑不斷，有公共工程弊案、涉及收賄官司、市地重劃等流言，記者會選在議會舉行，就是要讓市民回憶起二○一四年十二月的正副議長選舉，因為黨內有人跑票，造成議長失守， 這種陰霾不容許在民主聖地再發生。

唐碧娥指出，郭信良將政治黑手伸入市長初選，每場陳亭妃的競選造勢活動，和私下組織拜會行程，都可見郭信良從中鋪排、穿梭其間，這樣對民進黨將會是嚴重傷害。

林志展呼籲，陳亭妃與郭信良應以具體行動，澄清市民的種種疑慮，該說清楚的、要說清楚，才能經得起市民的檢驗。

郭信良隨後也舉行記者會反擊說，「請這幾位有意要參選議長的同志，不要找錯對象」，他對議長位置沒有興趣，坦蕩蕩願意正面回應，同樣是政治人物，也應該要用同樣標準檢驗彼此，這幾位議員自己是否經得起考驗，可能也要捫心自問，本身有無涉及弊案遭到檢調起訴求刑。

郭信良表示，行政院長賴清德曾說不要互相攻擊、抹黑，縱使選情緊張，也不應在過年期間互相攻擊，這樣會讓市民對民進黨感到失望，他籲請黨中央出面協調，希望每一位市長參選人展現該有的格調氣度，要用好的政策與說明，爭取選民認同，不是大打口水戰。

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