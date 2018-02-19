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張顯耀明宣布參選台北市長

2018-02-19 22:42聯合報 記者雷光涵／台北報導

陸委會前副主委張顯耀明天將正式表態參選台北市長。 圖／聯合報系資料照片
陸委會前副主委張顯耀明天將正式表態參選台北市長。 圖／聯合報系資料照片
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陸委會前副主委張顯耀明天將正式表態參選台北市長，市議員鍾小平本周六也要宣布，國民黨內其他有意角逐者尚包括前立委丁守中、行政院前發言人鄭麗文等人，國民黨將採全民調方式，決定最後提名人選。

張顯耀昨天發出採訪通知，明天上午將舉行記者會，以「贏回台北，捨我其誰」為主題，正式表態參選台北市長，爭取國民黨提名。張顯耀受訪表示，廿多年前，他留學巴黎時，就有夢想要打造台北的香榭麗舍大道，成為首都市長是他追尋的宿願。

張顯耀說，如果有機會，要把台北打造成不只是政治首都，台北應該是藝術、文化、生活之都，是一個有生活休息空間的有機體、生活體，應擴大敦化南北路徒步區。

未來是否欲藉台北市長的身分為兩岸事務牽線，張顯耀說，做為首都市長，不只有兩岸，他會提出進入國際的策略。但他認為，過去太多政治口水掩蓋台北市的真實面貌，「不要再談政治，要好好談台北市。」

此外，鍾小平也在臉書上宣布，本月廿四日將效法台北市長柯文哲的「一日雙城」，騎腳踏車從台北出發到高雄，並且在高雄正式宣布參選台北市長。

國民黨組發會主委李哲華表示，台北市已決定全民調決定候選人，將在過完年後，最遲三月啟動全民調初選機制。根據國民黨評估，民進黨若也推人出來參選，與柯文哲同台競爭，國民黨勝選機率相當高。

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