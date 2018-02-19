國民黨新北初選機制 吳敦義：就快啟動

2018-02-19 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



國民黨主席吳敦義（左）昨天到高雄發送福袋給民眾。 記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

國民黨主席吳敦義昨天到高雄市七座寺廟上香祈福，面對年底縣市長選舉，他強調一定要先啟動初選機制，但各縣市情況不同，初選機制進行有快、有慢，新北市很快就要啟動初選機制。

吳敦義在國民黨高雄市黨部主委韓國瑜等人陪同下，展開高雄祈福行程， 並向民眾拜年，發送新年福袋與紅包。

由於國民黨在高雄市已在野廿年，相較於民進黨初選競爭激烈，國民黨目前有立委陳宜民宣布爭取提名，許多挺藍的基層支持者，看好韓國瑜披掛上陣；不過，韓國瑜日前表示，預計在他到任黨部主委的半年後，也就是三月七日才會明確表態。

國民黨在高雄市長布局的時程，吳敦義說，要由地方黨部斟酌地方的狀況，作為辦理初選的機制，包括台北市長選舉方面，各個政黨也都還沒有決定，有些縣市會快，有些會慢，要看各地的實際狀況。

對於國民黨年底的縣市長選舉布局，吳敦義表示，一定要先啟動初選機制，先辦理黨內登記，然後協調，經協調後，認為應進行全民調，就用全民調來產生適當的人選，今年大概都是透過這種公開、公正、公平的方式，產生縣長或市長候選人，像彰化縣、台中市即用這種方式來產生。

吳敦義說，有些縣市的初選機制，國民黨也已經有所決定，例如新北市，很快就要啟動初選機制。