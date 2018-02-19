張顯耀表態參選台北市長 打造台北巴黎

2018-02-19 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



陸委會前副主委張顯耀後天將表態參選台北市長，先前藍營已有前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、市議員鍾小平等人表態參選。張顯耀今天受訪時表示，廿多年，他前留學巴黎時就有夢想打造台北的香榭麗舍大道，成為首都市長是追尋他的宿願。

張顯耀競選團隊今天發布採訪通知，後天上午十時召開記者會，以「贏回台北，捨我其誰」為主題，正式表態參選台北市長，爭取國民黨提名。張顯耀接受本報訪問說，將在記者會把參選的理由清楚向外界報告，說明要打什麼樣的選戰、想將把台北市打造成什麼樣的大都會。

張顯耀當年公費留學在巴黎第一大學取得政治學博士。他說，身邊有許多藝術家朋友，開玩笑說，當年若留在巴黎，自己就會變成藝術家了。廿多前回台灣以後，他一直想著如果有機會，要把台北打造成不只是政治首都的城市。張說，台北應該是藝術、文化、生活之都，是一個有生活休息空間的有機體、生活體。已經專家完成評估擴大敦化南北路徒步區，改造為有咖啡座、名品店的香榭麗舍大道、地下做停車場的方案，專家告訴他是可行方案。