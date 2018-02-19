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初四不打烊！台南市長初選黃偉哲戰陳亭妃、郭信良

2018-02-19 15:13聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

民進黨市議員邱莉莉、唐碧娥、郭清華、林志展，今天上午在台南市議會開記者會， 表示市長參選人陳亭妃和副議長郭信良的緊密結盟關係，有必要向市民說明清楚，尤其台南市副議長郭信良涉及多起弊案，形象有所爭議，對此，郭信良也開記者會反擊，希望大家不要找錯對象，如果為了議長選舉搶到過年，市民耳根子都沒辦法清淨，真是離譜。

邱莉莉表示，她與唐碧娥、郭清華都是長期受鄉親支持，在議會屬於資深民代，20年來有關郭信良操守的質疑不斷，有公共工程弊案、有涉及收賄官司、有關於市地重劃的流言，記者會選在議會召開就是要讓市民記起2014年12月，正副議長選舉，黨內有人跑票所造成的議長失守， 這樣的陰霾不容許在民主聖地再次發生。

唐碧娥說，賴院長返鄉拜年行程親口向黃偉哲說「最近被攻擊，委屈了」，表達對黃偉哲市長參選人的不捨，對於誰才能正派傳承，相信市民都已看得很清楚，譴責郭信良將政治黑手伸入這次市長初選，每一場陳亭妃的競選造勢活動，和私下組織拜會行程，都可見郭信良從中鋪排、穿梭其間，這樣的「黑面執政」 對民進黨將會是嚴重傷害。

林志展說，3年多前當選市議員後，加入民進黨並參與黨團的運作，這段時間他看清很多政治的是非，所以他勇敢站出來向市民報告，一定要選擇一個清廉操守沒有問題的市長參選人，呼籲陳亭妃與郭信良，應該以具體行動澄清市民的疑慮，該說清楚的要說清楚，才能經得起市民的檢驗。

對此，郭信良也開記者會反擊，「請這幾位有意要參選議長的同志，不要找錯對象」，他對議長位置沒有興趣，坦蕩蕩願意正面回應，同樣是政治人物也應該要用同樣標準檢驗彼此，這幾位議員同事自己是不是經的起考驗，可能也要捫心自問，是不是議員本身也涉及弊案遭到檢調起訴求刑。

郭信良表示，不該拿將無罪的案子拿出來ㄧ再攻擊，官田鋼案他是借貸有還錢，無奈被政治操作，可是黃偉哲在牛頭牌事件當中，判決書裡法官認定與他的助理是有收200萬元政治獻金，難道也要拿出來說嘴嗎？檢察官要求測謊，他皆全力配合。

郭信良表示，賴清德也曾說不要互相攻擊、抹黑，縱使選情緊張，也不該在過年期間互相攻擊，這樣會讓市民對民進黨感到失望，籲請黨中央出面協調，也希望每一位市長候選人展現該有的格調氣度，要用好的政策與說明，爭取選民認同，不是應該開記者會大打口水戰。

台南市副議長郭信良也開記者會反擊，希望大家不要找錯對象，如果為了議長選舉搶到過年...
台南市副議長郭信良也開記者會反擊，希望大家不要找錯對象，如果為了議長選舉搶到過年，市民耳根子都沒辦法清淨，真是離譜。記者綦守鈺／攝影
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民進黨市議員邱莉莉、唐碧娥、郭清華、林志展，今天上午在台南市議會開記者會。記者綦...
民進黨市議員邱莉莉、唐碧娥、郭清華、林志展，今天上午在台南市議會開記者會。記者綦守鈺／攝影
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民進黨陳亭妃黃偉哲
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