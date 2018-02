競選廣告不看鏡頭?周錫瑋:呈現思考過程

2018-02-19 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



前台北縣長周錫瑋1月下旬宣布參選下屆新北市長,農曆春節前他曝光「誠信篇」、「有一種篇」2支競選廣告,闡述他的參選理念,但廣告中多數時間周錫瑋並沒有看鏡頭,周錫瑋今天受訪解釋,是希望自然呈現他經過思考後,再跟民眾講話的過程。

周錫瑋在2月14日、小年夜公布2支競選廣告,「誠信篇」提到他8年前為了誠信與團結離開政治圈,但從來沒有離開新北市,8年來一直與市民生活在一起,用市民的角度,去感受思考市民的期待和夢想,現在他要用誠信與專業、創新,讓新北市更適合生活。

而「有一種篇」則由周錫瑋逐一提到他希望打造國際城市、便捷宜居生活、智能創新經濟、及效率可靠政府等目標,更訴求他有能力可以「讓新北贏台北」,並以「I can promise you a better life」結尾。不過2支廣告推出後,有網友注意到到周錫瑋在影片中,多數時間都沒看鏡頭,跟一般政治人物入鏡闡述理念時,多半會直視鏡頭的方式不太一樣。

周錫瑋今天到新店太平宮參拜,受訪時解釋,這個設計是希望自然呈現他經過思考後,再跟民眾講話的過程,畫面力求簡單乾淨、直接、俐落,推出之後民眾反應也不錯。周錫瑋說,廣告只是開頭,後續還會透過其他方式,希望把每個政策用比較仔細完整的方式對外說明。