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競選廣告不看鏡頭？周錫瑋：呈現思考過程

2018-02-19 13:54聯合報 記者祁容玉╱即時報導

前台北縣長周錫瑋1月下旬宣布參選下屆新北市長，農曆春節前他曝光「誠信篇」、「有一種篇」2支競選廣告，闡述他的參選理念，但廣告中多數時間周錫瑋並沒有看鏡頭，周錫瑋今天受訪解釋，是希望自然呈現他經過思考後，再跟民眾講話的過程。

周錫瑋在2月14日、小年夜公布2支競選廣告，「誠信篇」提到他8年前為了誠信與團結離開政治圈，但從來沒有離開新北市，8年來一直與市民生活在一起，用市民的角度，去感受思考市民的期待和夢想，現在他要用誠信與專業、創新，讓新北市更適合生活。

而「有一種篇」則由周錫瑋逐一提到他希望打造國際城市、便捷宜居生活、智能創新經濟、及效率可靠政府等目標，更訴求他有能力可以「讓新北贏台北」，並以「I can promise you a better life」結尾。不過2支廣告推出後，有網友注意到到周錫瑋在影片中，多數時間都沒看鏡頭，跟一般政治人物入鏡闡述理念時，多半會直視鏡頭的方式不太一樣。

周錫瑋今天到新店太平宮參拜，受訪時解釋，這個設計是希望自然呈現他經過思考後，再跟民眾講話的過程，畫面力求簡單乾淨、直接、俐落，推出之後民眾反應也不錯。周錫瑋說，廣告只是開頭，後續還會透過其他方式，希望把每個政策用比較仔細完整的方式對外說明。

周錫瑋說，未來用什麼形式對外發表政策內容，團隊仍在思考，但不管是直播、辯論、或政策發表會等形式，他希望把政策的想法更完整對外說明，且他考量自身已宣布參選，相關政策說明會一直進行下去，不會等到3月2日國民黨宣布新北市長黨內初選起跑後再做，會一次一次去講自身政見，講到民調結束。

前北縣長周錫瑋農曆年前曝光2支競選廣告，周錫瑋今天表示，廣告只是開頭，後續還會把...
前北縣長周錫瑋農曆年前曝光2支競選廣告，周錫瑋今天表示，廣告只是開頭，後續還會把每個政策用比較仔細完整的方式對外說明。記者祁容玉／攝影
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前北縣長周錫瑋農曆年前曝光2支競選廣告，但廣告中多數時間不看鏡頭，周錫瑋今天表示...
前北縣長周錫瑋農曆年前曝光2支競選廣告，但廣告中多數時間不看鏡頭，周錫瑋今天表示，是希望自然呈現他經過思考後，再跟民眾講話的過程。圖／翻攝自周錫瑋臉書
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前北縣長周錫瑋農曆年前曝光2支競選廣告，周錫瑋今天表示，廣告只是開頭，後續還會把...
前北縣長周錫瑋農曆年前曝光2支競選廣告，周錫瑋今天表示，廣告只是開頭，後續還會把每個政策用比較仔細完整的方式對外說明。記者祁容玉／攝影
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前北縣長周錫瑋農曆年前曝光2支競選廣告，但廣告中多數時間不看鏡頭，周錫瑋今天表示...
前北縣長周錫瑋農曆年前曝光2支競選廣告，但廣告中多數時間不看鏡頭，周錫瑋今天表示，是希望自然呈現他經過思考後，再跟民眾講話的過程。圖／翻攝自周錫瑋臉書
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