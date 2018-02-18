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投入台北市長選舉 姚文智：爭取更多人支持

2018-02-18 22:39中央社 東京18日專電

宣布參選台北市長的民主進步黨籍立法委員姚文智（右2）今天說，現在初選機制都還沒談...
宣布參選台北市長的民主進步黨籍立法委員姚文智（右2）今天說，現在初選機制都還沒談，重點是自己怎麼在這段時間，去爭取更多人支持。 圖／姚文智辦公室提供
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宣布參選台北市長的民主進步黨籍立法委員姚文智今天說，現在初選機制都還沒談，重點是自己怎麼在這段時間，去爭取更多人支持。

全日本台灣連合會晚間在東京帝國飯店舉辦2018年台僑新年會，邀請民進黨立委姚文智、林靜儀到場演講。姚文智的講題為「首都市長的台灣價值」。

姚文智會後受訪時說，這次來東京一方面希望尋求台僑支持，一方面覺得在這裡談首都市長的台灣價值，可以把自己對整個台北市的想法講得比較清楚。

外界視為駐日代表謝長廷子弟兵的姚文智，被問到謝長廷是否給他什麼鼓勵時笑說，謝長廷「剛剛教我怎麼講（日文的）恭喜」，因為剛剛大家忙著在打招呼，這兩天會找時間跟謝長廷吃飯，應該會聊到選舉

談到年底即將舉行的台北市長選舉，姚文智認為，這次選舉是三足鼎立，不是爭取「過50%」的選票。

4年前民進黨未推出台北市長候選人，支持柯文哲參選，談到這次是否會參選到底，姚文智說，現在什麼初選機制都還沒談，重點是自己怎麼在這段「準初選」的時間，去爭取更多人支持。

他說，從宣布參選到現在，「版塊的移動其實非常大」，從參選、提出台灣價值以來，「我的民調是一直起來」。

姚文智說，民進黨的票慢慢回籠，「這是明確的」，綠營的票逐漸回歸，「現在我拿到綠營的票大概接近6成」。

他說，現在有很多人不認識他，尤其是年輕選民，大概都只認識台北市長柯文哲；選舉就是努力去呈現自己，讓年輕選民認識他。

姚文智選舉謝長廷
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