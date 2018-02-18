台南市長初選廝殺 黃偉哲、陳亭妃陣營又槓上

2018-02-18 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



春節期間，民進黨台南市長初選仍然戰火不斷。市長參選人黃偉哲陣營今指出，5名遭民進黨開除的議員都支持立委陳亭妃，涉及弊案的副議長郭信良也與陳為政治夥伴，陳陣營未來是否會出現「黑面執政」，令人憂心。對此，陳亭妃陣營也發聲明反擊，黃團隊一再放話抹黑對手，嚴重破壞民進黨團結，不顧行政院長賴清德苦言相勸，打臉黨主席蔡英文。

黃偉哲陣營包括民進黨議員邱莉莉、林宜瑾、郭清華、唐碧娥、林志展今表示，陳亭妃日前所稱的「抹黑影片」皆是可受社會公平的新聞事件。邱莉莉表示，多位市長初選參選人在接受媒體訪問時，都曾表達過賴清德對陳亭妃的疑慮，這也是其來有自，因為議長選舉案的過程中，民進黨籍立委邱議瑩等人的確指控過跑票議員的幕後操盤者是陳亭妃、郭信良等人，而因跑票而被民進黨開除黨籍的5名市議員目前在市長初選中，也都是支持陳亭妃，這其中的關聯性，當然會引起討論。

郭清華、林宜瑾指出，陳亭妃與郭信良的政治夥伴關係是台南眾所周知的事實，綽號「黑面」的郭信良曾涉及弊案與爭議事件，如果陳亭妃獲得市長提名甚至當選，台南市是否會有「黑面執政」現象，當然引起市民的擔憂，呼籲陳亭妃與郭信良應以具體行動澄清市民的疑慮。

對此，陳亭妃陣營包括議員陳秋萍、賴惠員、陳怡珍、蔡旺詮、林志聰發出嚴正聲明，強調賴清德昨天在台南特別宣示，對於初選所發生的任何抹黑內容，強調絕對不是事實，呼籲全黨上下團結一致，未料黃偉哲團隊竟不顧院長苦言相勸，先有助理傳布不實影片、又有黃偉哲陣營成員一再抹黑對手，企圖誤導台南市民。