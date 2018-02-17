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拚戰南投縣長！林明溱、洪國浩新春參拜比「勤腳」

2018-02-17 19:07聯合報 記者賴香珊╱即時報導

今天是大年初二，中國國民黨主席吳敦義今偕妻返鄉，展開為期2天的回鄉參拜行程，下午一回到南投縣，從埔里鎮恆吉宮開始，南投縣長林明溱也全程陪同；民進黨縣長參選人洪國浩今則赴竹山、名間各宮廟上香祈福。

為備戰年底選舉，草屯鎮長、南投縣長參選人洪國浩馬不停蹄至各廟宇走春，上午與議員張志銘和鎮代陳玉鈴等前往竹山克明宮、連興宮和靈德廟，下午則由立委林靜儀、議員陳翰立等人陪同至名間受天宮上香參拜。

而洪除到寺廟除祈福，感謝鄉親的支持與愛護，同時祈求新的一年，大家都能事事順利，心想事成，也為年底選戰祈願，之後發一元紅包袋向民眾拜年，盼縣民能給予鼓勵和繼續牽成，讓其有機會更努力為南投未來打拚。

南投縣長林明溱昨從草屯至竹山又到埔里，一整天新春參拜行程不間斷，單日就跑了11間宮廟，今為陪同主席吳敦義再訪埔里鎮宮廟，兩人一同前往恆吉宮、中台禪寺、天后宮和玉佛寺等廟，吳更現場發放福袋，祝福鄉親新年快樂。

吳今下午4時許抵赴埔里鎮恆吉宮，參拜行程雖緊湊，但仍率林逐廟宇誠心祈求國泰民安、兩岸和平穩定，且盼年底選戰能有好成果，而吳不僅發放福袋祝福民眾，也與廟方人員合照留念，期間則有熱情民眾開心回送蘭花盆栽給吳、林兩人。

林明溱作陪參拜時除為縣務和縣民祈福，更不忘為現正熱鬧開辦的南投燈會宣傳，他指出，燈會主展場在南投會展中心，除主燈外還有情人橋、光雕水舞秀、光造景等，埔里枇杷大排則為水上燈區，各有特色，歡迎國人把握假期前往走春遊賞。

國民黨主席吳敦義（右3）今和縣長林明溱（右4）至埔里天后宮參拜，有民眾送上蘭花為...
國民黨主席吳敦義（右3）今和縣長林明溱（右4）至埔里天后宮參拜，有民眾送上蘭花為藍營打氣。圖／南投縣政府提供
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草屯鎮長洪國浩（右1）今與議員張志銘和鎮代陳玉鈴等前往竹山克明宮等廟參拜。圖／民...
草屯鎮長洪國浩（右1）今與議員張志銘和鎮代陳玉鈴等前往竹山克明宮等廟參拜。圖／民進黨南投縣黨部提供
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國民黨主席吳敦義（右前5）今偕妻返鄉至埔里恆吉宮等廟參拜，縣長林明溱（左前3）全...
國民黨主席吳敦義（右前5）今偕妻返鄉至埔里恆吉宮等廟參拜，縣長林明溱（左前3）全程陪同。圖／南投縣政府提供
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草屯鎮長洪國浩（中）今下午由立委林靜儀等陪同至名間受天宮參拜且發1元紅包。圖／民...
草屯鎮長洪國浩（中）今下午由立委林靜儀等陪同至名間受天宮參拜且發1元紅包。圖／民進黨南投縣黨部提供
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埔里林明溱吳敦義
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