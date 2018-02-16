柯文哲走春拜廟 拚場？「大家開心就好」

2018-02-16 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北報導



台北市長柯文哲（右）大年初一到松山慈祐宮參拜，發放平安燈給民眾。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

昨天是大年初一，有意參選台北市長的柯文哲、丁守中與姚文智等人都前往宮廟參拜，但當被問到拜廟行程重疊度高，是否有競爭意味？三人都說，這是台灣春節的習俗，單純上香祈福、祝信眾新年快樂。

柯文哲初一、初二預計參拜台北市廿八間宮廟，光初一早上就跑了行天宮、覺修宮、松山慈惠堂、松山慈祐宮等廟；而丁守中則是先與前總統馬英九一起前往行天宮，接著又與黨主席吳敦義參拜龍山寺。尤其在行天宮，柯文哲前腳剛走，馬英九、丁守中就抵達，更顯「拚場」意味。

柯文哲表示，這很正常，因為台北市大宮廟就這幾家，一定會重複，也不會有競爭壓力，反正台灣過年習俗就是要去廟裡上香祈福。至於今年拜廟數量比去年更多，也不是因選舉將屆，而是人家有邀請，只要擠得出時間，就辛苦一點多跑一點，大家開心就好。

丁守中喊快樂「不是來別苗頭」

丁受訪時也說，拜廟行程的安排不是要跟柯市長互別苗頭，而是趁著過年走春拜廟，並跟民眾說新年快樂、幸福滿滿、財運旺旺旺。至於前陸委會副主委張顯耀也打算參選，丁守中表示，更多人參選是好事，可以選出黨內最強的來參加選戰，勝算更高。

姚文智笑呵呵「沒提要賴揆挺」

民進黨立委姚文智昨陪同行政院長賴清德至北市指南宮參拜。姚文智說，賴清德有替他加油；但被問到是否藉機爭取賴支持，姚文智則哈哈大笑表示，他與賴清德交情很深，常常碰面並交換意見，不需要在這場合拜託他支持。

媒體問參選台北市長，姚文智表示，現在談候選人還太早，可能得等春夏之交時才比較明確，不過，民進黨有責任跟義務把對台北市的理念講清楚。