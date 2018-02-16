蔡英文嘉義縣發紅包 逢縣長初選增添選戰味

2018-02-16 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



「好棒！我拿到總統紅包了」，總統蔡英文今天下午最後一站，到嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟上香祈福及發紅包，現場湧進逾千名民眾等拿總統紅包，民眾拿到紅包開心不已，逢民進黨縣長初選，挺張明達的縣長張花冠與支持翁章梁的立委陳明文、蔡易餘，雙方人馬都到場，爭取總統及鄉親支持，讓節慶氣氛增添濃濃選戰味，總統共發放1500個紅包，張花冠加發縣長及台灣燈會小提燈。

張花冠腳扭傷包紗布穿夾腳鞋拖，陪總統發紅包，總統關心慰問；蔡英文還未抵達嘉應廟宮，廟前等領紅包民眾在炎熱天氣大排長龍等候，4點30分抵達，民眾喊「總統好」歡呼，總統先由張花冠、陳明文等人陪同，進廟內敬拜祈福，接著總統等人一起拉開，總統致贈匾額「民生佑孚」。

總統走出廟前廣場發紅包，許多到廟上香民眾跟著排隊，領紅包民眾踴躍，蔡英文手上「幸福共好」的10元紅包不斷發放，停留20分鐘共發放1500個紅包，張花冠加發紅包及燈會小提燈，總統親切向民眾問好拜年，遇到小朋友會摸摸頭。陳姓等民眾說，很幸運的領到蔡英文紅包，今年狗年一定旺旺啦！