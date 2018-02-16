親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新春交通大小事
過年習俗年味濃
花蓮觀光待復興
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

蔡英文嘉義縣發紅包 逢縣長初選增添選戰味

2018-02-16 17:47聯合報 記者魯永明╱即時報導

「好棒！我拿到總統紅包了」，總統蔡英文今天下午最後一站，到嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟上香祈福及發紅包，現場湧進逾千名民眾等拿總統紅包，民眾拿到紅包開心不已，逢民進黨縣長初選，挺張明達的縣長張花冠與支持翁章梁的立委陳明文、蔡易餘，雙方人馬都到場，爭取總統及鄉親支持，讓節慶氣氛增添濃濃選戰味，總統共發放1500個紅包，張花冠加發縣長及台灣燈會小提燈。

張花冠腳扭傷包紗布穿夾腳鞋拖，陪總統發紅包，總統關心慰問；蔡英文還未抵達嘉應廟宮，廟前等領紅包民眾在炎熱天氣大排長龍等候，4點30分抵達，民眾喊「總統好」歡呼，總統先由張花冠、陳明文等人陪同，進廟內敬拜祈福，接著總統等人一起拉開，總統致贈匾額「民生佑孚」。

總統走出廟前廣場發紅包，許多到廟上香民眾跟著排隊，領紅包民眾踴躍，蔡英文手上「幸福共好」的10元紅包不斷發放，停留20分鐘共發放1500個紅包，張花冠加發紅包及燈會小提燈，總統親切向民眾問好拜年，遇到小朋友會摸摸頭。陳姓等民眾說，很幸運的領到蔡英文紅包，今年狗年一定旺旺啦！

張花冠與陳明文為縣長初選撕破臉，分別站在小英總統身旁，彼此「相敬如冰」，各自帶張明達、翁章梁與總統及鄉親握手，翁章梁由蔡易餘陪同請託，爭取支持，腳受傷的張花冠行動緩慢， 廟正殿空間不大，陳明文不小心碰到張花冠，張還對陳翻了白眼。

總統蔡英文(右三)由腳扭傷包紗布穿夾腳鞋拖縣長張花冠(右二)、立委陳明文等人陪同...
總統蔡英文(右三)由腳扭傷包紗布穿夾腳鞋拖縣長張花冠(右二)、立委陳明文等人陪同在嘉應廟廣場發放紅包。記者魯永明／攝影
分享
總統蔡英文(右三)由腳扭傷包紗布穿夾腳鞋拖縣長張花冠(右二)、陳明文等人陪同在嘉...
總統蔡英文(右三)由腳扭傷包紗布穿夾腳鞋拖縣長張花冠(右二)、陳明文等人陪同在嘉應廟廣場發放紅包。記者魯永明／攝影
分享
總統蔡英文由縣長張花冠、立委陳明文等人陪同，在嘉應廟一起拉開總統致贈匾額「民生佑...
總統蔡英文由縣長張花冠、立委陳明文等人陪同，在嘉應廟一起拉開總統致贈匾額「民生佑孚」。記者魯永明／攝影
分享
總統蔡英文由縣長張花冠、立委陳明文等人陪同在嘉應廟廣場發放紅包，天熱口渴喝水。記...
總統蔡英文由縣長張花冠、立委陳明文等人陪同在嘉應廟廣場發放紅包，天熱口渴喝水。記者魯永明／攝影
分享
總統蔡英文(右三)下午到嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟上香祈福，縣長張花冠(右四)立委陳...
總統蔡英文(右三)下午到嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟上香祈福，縣長張花冠(右四)立委陳明文(右)、蔡易餘(左)陪同上香。記者魯永明／攝影
分享

紅包張花冠陳明文
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

爭取賴清德支持？ 姚文智：不用在這種場合拜託他

2018-02-16 13:09

練腳力拜年 臉書、LINE也刷存在感

2018-02-16 00:00

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00

熱門文章

影／國運籤連年神準南鯤鯓代天府 又下下籤沒一句好話

2018-02-16 12:38

美不承認台灣是獨立國家 外交部回應了

2018-02-16 16:09

影／被問國運籤抽下下籤 蔡英文講這句話就離開

2018-02-16 15:44

影／超高人氣！馬英九興起擲出春聯 民眾暴動了

2018-02-16 15:07

影／小英到台南發福袋 抗議不斷被迫聲東擊西走後門

2018-02-16 17:46

被問國運籤「下下籤」賴清德微笑不語

2018-02-16 15:00

丁守中的外套沒繡名 馬英九還特別提醒他

2018-02-16 11:18

持續更新／國道南下湧車潮 多路段壅塞

2018-02-16 13:38

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top