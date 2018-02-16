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美不承認台灣是獨立國家 外交部回應了

爭取賴清德支持？ 姚文智：不用在這種場合拜託他

2018-02-16 13:09聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市長擬參選人姚文智（左二）隨同行政院長賴清德（右二）到台北市指南宮參拜上香。...
台北市長擬參選人姚文智（左二）隨同行政院長賴清德（右二）到台北市指南宮參拜上香。圖／姚文智團隊提供
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台北市長擬參選人姚文智今上午透露，他受日本多數僑社邀請，初三將在日本帝國大飯店演講，主題是首都市長的台灣價值。被視為「謝系」子弟的他，當天也會和前行政院長謝長廷遇到。姚文智表示，「風水輪流轉，以前我聽他（謝）演講，這次他聽我演講，我們當然會對選舉交換意見」。

今天上午11點姚文智隨同行政院長賴清德到台北市指南宮參拜上香，不少民眾替兩人加油，媒體詢問姚文智，是否要順便爭取賴清德的支持（以順利代表民進黨出征台北市長選戰），姚文智表示「我們交情很深，不需要在這種場合拜託他支持」，兩人常會碰到，很多事情會交換意見。

姚文智受訪表示，今天至宮廟參拜，祈求風調雨順、國泰民安最重要，這次參選台北市長期望能夠也得到天尊、眾神的祝福。他是政治大學畢業的，對指南宮非常熟悉，在此生活多年，舊地重遊特別高興，有靠山的感覺。

姚文智一路上跟賴清德走在一起，媒體問兩人聊了些什麼，姚文智說，「賴院長替我加油」，也有很多民眾熱情支持。

不過，對於民進黨會派誰參選台北市長選舉目前還是未定之數，最近還傳出民進黨可能會派出「黑馬」，這個人不是姚文智，今天姚文智說，現在正春暖花開，要等到春夏之交人選才會出爐，只要是黨內菁英，不管是黑馬、白馬，大家都奮力爭取台北市民支持，也盼有類似初選的制度，把民進黨對台北市的責任、理念、願景講清楚。

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