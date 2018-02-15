近八成綠營支持者想分手？ 柯文哲：政黨不是鐵板一塊

2018-02-15 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



柯文哲說，離選舉還有10個月以上，還有很多時間可以處理。記者鄭清元／攝影 分享 facebook 台北市長選舉，民進黨究竟是要提名自己人，還是繼續禮讓台北市長柯文哲，備受外界關注，不過台灣世代智庫昨天公布台北市長民調，近8成民進黨支持者主張與柯文哲分手，引發熱議。對此，柯文哲則是胸有成足的表示，離選舉還有10個月以上，還有很多時間可以處理。

至於要怎麼處理？柯文哲不願多答，只說，方法是人想出來的。

此外，時代力量黨團總召徐永明昨受訪時也提到，政黨最重要的工作就是提出候選人、提供政策，民進黨若沒推北市長人選，「時代力量有責任推出人選」。

對此，柯文哲則說，這個也是很奇怪，如果是為了理念，民進黨推不推人，時代力量都應該要自己推。

柯文哲說，還是那句話，自己可以處理的事情，才有辦法自己來處理，如果是外面的因素，也不是我們可以解決的。

柯文哲強調，慢慢就會發現，所有政黨也不是鐵板一塊，也是有各種想法，隨著時間推移就會改變。

對於媒體人周玉蔻日前爆料，指民進黨正在籌備黑馬選北市，外界點名文化部長鄭麗君、行政院發言人徐國勇或金管會主委顧立雄等3人，都是被看好的人選。此外，昨也傳出前行政院大陸委員會副主任委員張顯耀傳，有意投入國民黨台北市長初選。

對於藍綠「黑馬」人選傳聞不斷，柯文哲今天則是顯得有點不耐，直言每天都問不一樣的題目，每天都得到相同的答案，聽了超過一百遍，「你會不會煩」。

柯文哲強調，外面要不要推人，不是自己可以控制的，煩惱幹什麼，每天做好自己的事情就好了。