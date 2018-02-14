外傳綠營推黑馬選北市？柯P：黑馬白馬什麼馬都有

2018-02-14 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



年底大選暗潮洶湧，民進黨是否再度禮讓台北市長柯文哲，外界霧裡看花，資深媒體人周玉蔻爆料，民進黨正在安排一位黑馬參選台北市，不是已表態參選的立委姚文智、前副總統呂秀蓮；對此，柯文哲今天受訪時表示「哎呦，隨時都有黑馬，黑馬白馬什麼馬都有」。

為了解春節邀通疏運情況，市長柯文哲今天前往台北捷運公司高運量列車行控中心、及台北市交通控制中心；會後媒體詢問，怎麼看周玉蔻爆料民進黨將推一匹黑馬？柯文哲說，有啦他都知道，但他們（指民進黨）會再評估？

媒體追問黑馬是誰？柯文哲說邊笑邊反問「我為什麼要告訴你？」，並接著說「哎呦，隨時都有黑馬，黑馬白馬什麼馬都有」。

另外，國會觀察基金會董事長姚立明曾說，民進黨在2018的台北市長選舉不提自己人，議員會掉5、6席，也有民進黨籍台北市議員認為，柯文哲已不是2014年那隻母雞，柯文哲昨天受訪時說，這要去問民進黨祕書長洪耀福。

今天媒體再問，洪耀福受訪時說不知道柯文哲在講什麼；柯文哲回應，那就好了呀，選舉的事問洪耀福，並指洪是選舉老將，「他才會懂，我怎會懂？」