東門市場掃街兼較勁？姚文智：巧合

2018-02-13 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



立委姚文智今早在台北市議員阮昭雄、王閔生等人的陪同下，前往東門市場掃街，由於東門市場距離國民黨台北市長擬參選人丁守中的競選總部，以及台北市長柯文哲的住家相當近，被外界視為踢館較勁意味濃厚。

對此，姚文智則笑說，只是剛好、巧合。

姚文智表示，北市府對於東門市場的改建效率太慢，政府真的要扛起責任，看看怎麼樣和周邊私有地整合來進行公辦都更。

姚文智認為，北市很多市場都可以進行混居式的社會住宅，市府有很多工具，只是看看市府要不要扛起責任。

姚文智也批評，有聽里長在反映，市府都是把協調工作交給里長，這樣子不對，市府應該要自己跳出來積極來做，才能夠說服參與都更的地主。

此外，柯文哲日前曾提到，花蓮強震，假如震央在北市，估計至少要倒4千戶老屋，死6萬人。姚文智則有不同看法，質疑這數字不對，4千戶、6萬人，等於一戶15人，台北市根本沒有這樣子的地方，痛批柯文哲對於情況掌握不清楚，不知道是講錯、危言聳聽，還是漫不經心。

對於國會觀察基金會董事長姚立明昨在政論節目上表示，若民進黨在北市長選舉不提自家人選，「議員保證掉個5席、6席都不只」。