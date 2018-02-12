邱文祥參選台北市長？游淑慧：邱文祥與柯P大不同

2018-02-12 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



前台北市郝市府副市長邱文祥參選台北市長呼之欲出，國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧今天表示，目前雖不知邱文祥參選決定，但郝龍斌肯定邱文祥市府任內的能力和表現。

游淑慧表示，熟悉邱、柯兩人的人都知道，邱文祥雖與現任台北市長柯文哲同樣具有醫療背景出身，但兩人有兩大不同。

她表示，邱文祥的個性是說的少、做的多，且為人厚道謙和，柯P則相反，刻薄且說的比做的多。另外，邱文祥對市政嫻熟了解，柯P是門外漢參選，拿台北市4年來實驗。

游淑慧強調，不過若是邱文祥決定以無黨籍身份參選，郝龍斌副主席僅能以老同事身份給予尊重和祝福，但仍全力支持黨籍提名人。