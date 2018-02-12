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國民黨桃市黨部21日領表登記 選市長先付160萬元

2018-02-12 18:41聯合報 記者李京昇╱即時報導

國民黨桃園市黨部今天宣布桃園市長、市議員選舉時程等各項作業，並提出2月21至23日開放領表、登記，市長初選及提名時間在3月中旬前、市議員則在5月上旬前，想選市長應繳納領表登記費10萬元、市議員領表登記費5萬元。

桃市黨部主委楊敏盛表示，年底選舉是一場硬仗，不論選舉時程或提名作業，前提均以市長勝選、市議員席次最大化為考量，希望有意參選市長或市議員的同志，能團結一心、一致對外，黨部一定會以「公平、公正、公開」方式，進行初選及提名作業，打贏年底選戰。

他說，桃園市長提名將依據民調結果決定候選人，該提名名單經黨中央審核後，報請中常會核定，如經協調產生建議提名人選，則不辦理民調。在市議員方面，為鼓勵青年及新人參選，符合「新人」及「青年」條件登記黨員可在初選加權，青年加權部分，35歲以下加權15%、36歲以上至40歲以下加權10%，新人加權部分，符合新人條件加權10%。

桃園市議員各選舉區提名席次為桃園區7人、八德區3人、平鎮區4人、龜山區、楊梅區、龍潭區各2人，蘆竹區、新屋區、大園區、觀音區各1人，大溪、復興區2人、中壢區5人、平地原住民3人、山地原住民2人。

桃市黨部指出，桃園市長、桃園市議員領表、登記時間，均為2月21至23日，每天上午10點至下午4點，領表應持本人身分證或黨證，以一種選舉及一個選舉區為限，參加市長初選，需繳納領表登記費10萬元、保證金50萬元、選務作業費100萬元；市議員領表登記費5萬元、保證金20萬元、選務作業費30萬元。

國民黨桃市黨部2月21至23日開始領表登記，預計市長初選及提名時間在3月中旬前完...
國民黨桃市黨部2月21至23日開始領表登記，預計市長初選及提名時間在3月中旬前完成、市議員則在5月上旬前。圖／國民黨桃市黨部提供
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