避談段宜康罪人說…陳金德：只要團結 宜蘭仍大有可為

2018-02-12 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



民進黨宜蘭縣長初選機制走一半，黨中央有人運作徵召，引起新系立委段宜康重批搞徵召的是罪人。外傳可能被徵召的宜蘭代理縣長陳金德今避談罪人說，他表示，初選與徵召都是制度內涵，勝選三條件包括政策、人選能被接受，加上團結，綠營宜蘭縣長這一仗，仍大有可為。

登記宜蘭縣長黨內初選有2人退出，目前剩立委陳歐珀參選，民進黨中央秘書長洪耀福日前說，如果中執會通過就提名陳歐珀，若沒通過就改徵召，連日來徵召傳言不斷，反彈四起，新系立委段宜康昨在臉書重批，「如果有人醞釀這樣幹，就是民進黨的罪人！」

段宜康說，中執會已同意停辦宜蘭縣長初選，陳歐珀是唯一合法參選人，離正式提名，只剩3月14日中執會同意提名這一步，除非發現重大瑕疵、或陳歐珀本人放棄被提名，否則中執會在行使形式上的同意權時，如果否決陳歐珀的提名，必定造成「政治風暴」。

陳金德近來勤跑基層，昨天也開始豎立看板，地方熱議，外界解讀他為了接受徵召投入選戰做準備，陳今受訪時避談段宜康批評，他說，初選與徵召都是制度內涵，宜蘭是艱困選區，勝選3條件包括政策要贏得支持、人選要被接受、黨內要團結，集合眾人智慧找出方法，年底選舉仍大有可為。