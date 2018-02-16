練腳力拜年 臉書、LINE也刷存在感

2018-02-16 00:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



立委趙天麟（左三）與民進黨高雄市議員參選人張以理（左四），手持「旺旺旺旺」春聯向民眾拜年。張以理／提供 分享 facebook

今年適逢選舉年，有意參選縣市長或議員的政治人物，在農曆春節期間一刻不得閒，勤走廟宇及傳統市場發紅包、親自揮毫送春聯、透過臉書或通訊軟體LINE群組向民眾拜年，都是必備的拜票攻略。參選人表示，年節期間喜洋洋，拜票時要少一點政治味，多一點溫馨感。

嘉義翁章梁 電視台錄祝福影片

角逐民進黨嘉義縣長提名初選的前農委會副主委翁章梁表示，選舉期間幾乎沒有休息，春節期間他會與競選團隊，到縣內各處廟宇向民眾拜年，先前也在地方電視台錄製拜年影片，要祝福選民未來一年健康平安。

台南黃偉哲 拜票要「多點溫馨」

投入民進黨台南市長提名初選的民進黨立委黃偉哲說，今年是選舉年，會如同往年安排到廟宇向民眾拜年，發放口罩、紅包袋等造型小物。春節期間最重要的拜票攻略，是少一點政治味、多一點溫馨感，要走喜氣與溫馨路線，如果大過年期間還一直談政治、談政策，民眾也會感到厭煩。

新北張志豪 自製「豪」運紅包袋

前民進黨發言人張志豪投入民進黨新北市議員初選，他說，網路科技發達，春節除了傳統拜票行程，更少不了利用各種網路平台向選民拜年，透過個人臉書、LINE群組向民眾拜年。

參選人除了春節拜年行程，發送春聯、紅包也要有吸睛效果。張志豪以姓名中的豪字諧音，設計「豪運旺旺來」紅包袋發送，他表示，希望透過運用創意，讓選民留下深刻的印象。

高雄張以理 趙天麟陪著發紅包

民進黨立委趙天麟子弟兵張以理，將參與民進黨高雄市議員初選，張以理表示，今年是狗年，他親手揮毫「旺旺旺旺」春聯，將陸續發放。春節期間他與趙天麟另準備一元紅包，發送給民眾，紅包袋上有一隻可愛的柴犬，取諧音象徵財源滾滾。