邱P戰柯P？柯P：參選是每個人的權利

2018-02-12 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長選戰腳步逼近，國民黨究竟要派誰迎戰台北市長柯文哲，備受外界關注。如今傳出藍營有意找同樣有醫界背景的台北市前副市長邱文祥，以無黨籍身分加入選戰，循「柯P模式」參選。

對此，柯文哲低調不願多表示意見，僅說參選是每個人的權利，我們只能做我們自己能夠做的事情，無法評論。