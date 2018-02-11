立看板為徵召參選暖身？ 陳金德：非關選舉 一切隨緣

2018-02-11 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭街頭今天出現陳金德的看板，加上他最近勤跑基層，被解讀為參選縣長暖身。陳金德表示，這是拜年看板，非選舉看板，目前只想把施政做好，未來一切隨緣。

民進黨內登記參選宜蘭縣長包括立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和。上月底黨中央協調時，謝與江簽退選聲明書，儘管兩人認為只是退出民調，但黨中央認定目前只剩陳歐珀1人參選，如果中執會下月開會通過就提名，反之將徵召。

宜蘭縣長黨內初選改徵召的傳言紛擾不斷，引起已登記參選的3人與其支持者反彈，也惹惱正國會與非新系的地方人士批評破壞民進黨體制。

宜蘭縣民大道附近今天突然出現「平安，共好」巨幅看板，下方署名陳金德。縣議員林志鴻與劉添都認為此舉明顯為了參選暖身。

林志鴻表示，不管派系如何鬥爭，政黨應有健全的民主機制，否則連提名都不照制度走而亂了套，悖離民主價值，跟以前的國民黨有什麼差別？

劉添梧說，陳金德最近除了勤跑廟宇，也出席社團活動說明政策，「感覺跑的很勤快」。

據了解，陳金德將在全縣各鄉鎮市立看板，但經費不是縣府支出。