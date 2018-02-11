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公投綁大選 柯文哲：後續難預料

2018-02-11 11:14中央社 台北11日電

國民黨、時代力量推動公投案，要與年底大選合併舉行。台北市長柯文哲認為，公投綁大選後續難預料，但一定有作用力與反作用力。

柯文哲今天上午到榮濱商圈發發財金，接受媒體聯訪時，被問及贊不贊成公投綁大選，他坦言一時難以評估，「沒做過的事情很難預料。」不過，每件事情都有作用力與反作用力。

而花蓮6日深夜發生強震，震出老房危機，前副市長歐晉德昨警告，台北市有9成5以上房子有違建，且台北盆地地質軟弱，潛在危險多，建議儘速盡力防災減災機制，全面都更

柯文哲表示同意大規模都更，表示921大地震前蓋的房子防震係數等較不足，確實比較危險。

柯文哲公投都更

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