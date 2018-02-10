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年底選舉併公投「大噴發」 四分之一同意就通過

2018-02-10 11:42聯合報 記者周志豪╱即時報導

公投法上路，提案連署門檻大降，通過門檻也大幅下修，總投票權人1/4以上即可通過，也讓各陣營躍躍欲試，希望藉由發動公投表達主張，甚至要公投綁年底選舉，盼為選舉加溫，各式公投案已紛紛出籠，目前已多達16個。

公投案「大噴發」，中選會粗估，舉辦一場全國性公投，單一議題單獨辦理約需8.57億元，如果與選舉合併也要1.45億元，各界紛提公投案，恐造成政府龐大公帑支出。

公投法修正後，提案與成案連署門檻，由9萬3915人、93萬9150人連署，一口氣大幅下修為1879人、2萬81745人，第一階段提案連署門檻甚至比國發會公共政策網路參與平台提案所需的5000人還低。

修正後的公投法規範，公投案只要投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上即為通過，換算大約469萬5747票同意票即可通過。按此標準，2004年與2008年總統大選期間所綁的4個公投案早全數過關。

新公投法1月3日公告上路至今一個多月，朝野各陣營已傳出將提出16個公投案，其中4案，包含社民黨反過勞公投，下一代幸福聯盟「另立專法保障同婚權益」公投與時代力量最低工資法、勞基法複決公投，已遞出第一階段連署書。

國民黨副主席郝龍斌發動的守護食安公投也蓄勢待發；律師陳長文發動、前總統馬英九領銜的「反妨害司法」公投也來勢洶洶，國民黨醞釀中的區域性反空汙公投也可望有進一步動作。

藍營團體孫文學校也一口氣「主張」提出6個公投案，親綠團體2020東京奧運台灣正名行動聯盟則「主張」提出「2020東京奧運台灣正名」公投。

中選會表示，對公投案申請不會有特定立場，至於題目是否有違標準，則依公投法適用事項判定，若有疑慮，再依法辦聽證會補正。

下一代幸福聯盟發起「適齡性平教育 全民決定」公投 圖／聯合報系資料照
下一代幸福聯盟發起「適齡性平教育 全民決定」公投 圖／聯合報系資料照
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勞權公投聯盟日前在立法院外陳情，廢除惡法拒絕過勞死，全民討回七天假。圖／聯合報系...
勞權公投聯盟日前在立法院外陳情，廢除惡法拒絕過勞死，全民討回七天假。圖／聯合報系資料照
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公投東京奧運選舉

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