國民黨南市長人選難產？吳敦義：黨員勿忘初衷

2018-02-10 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



中國國民黨台南市黨部明天上午10點舉行小組長聯合授證典禮，中國國民黨主席主席吳敦義、行政院前政務委員高思博、市長參選人黃秀霜等人同台。針對台南市長人選，吳敦義強調「急所該急，有些稍許緩一下也可以。」高思博、黃秀霜致詞時也強調，下一屆市長人選無論是誰，一定會團結。

針對國民黨台中市長初選，吳敦義表示江啟臣、盧秀燕兩位都非常優秀，無論自己是否有使命感，都要符合黨內的機制，兩人都相當有風度，然而，這是國民黨在基隆市初選民調風波後的第一個黨內民調結果，盧、江兩人民調始終很接近，但工作過程完全公平公正。

吳敦義表示，台南有意代表國民黨競選市長的候選人加上泛藍共有三位，目前一切都在溝通當中，「醞釀是一個過程，等到辦登記就是一個新的過程」，最終就是全民調為主，就像是台中市黨部辦理的一樣，現在不是做黨主席的就能指派人選，這是一個民主的世代，必須公開、公平的使用全民調處理。

「民進黨當然也有他的煩惱」，吳敦義表示，民進黨現在像是新北、台北跟宜蘭人選都難產，大家都有各自的困擾，希望台南也要符合台中的狀況，初選過後名正言順的參選，如果是泛藍，也歡迎來登記，至於如何跟泛藍黨員合作，現在還在跟地方黨部研究，反正急所該急，有些稍許緩一下也可以。

上屆台南市長選舉代表藍軍出戰的台南大學前校長黃秀霜，已表態將投入下屆市長選戰，今天致詞時也展現參選的決心，與後援會一同喊話，盼能贏回台南；行政院前政務委員高思博至今仍未表態，他認為明年選舉不是一人一家或一縣市的事情，整個國民黨都必須要團結。