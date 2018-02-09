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挑戰柯P老人政策 丁守中：老人共餐比例低 市府反駁

2018-02-09 21:10聯合報 記者楊正海╱即時報導

國民黨台北市長擬參選人、前立委丁守中挑戰市長柯文哲的老人共餐政策，昨到萬華區華江...
國民黨台北市長擬參選人、前立委丁守中挑戰市長柯文哲的老人共餐政策，昨到萬華區華江里老人共餐據點，與老人共餐。記者楊正海／攝影
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國民黨台北市長擬參選人、前立委丁守中挑戰市長柯文哲的老人共餐政策，今到萬華區華江里老人共餐據點，與老人共餐，丁守中批評柯市府的老人共餐比例過低，僅占2.04%，社會局反駁，認為數據有誤，北市老人共餐的比率已達13%。

丁守中指出，台北市共有456個里，但目前老人共餐據點僅有325個，所以還有131個里沒有提供老人共餐服務。目前台北老人共餐每月參與人數8800人，一年預算編列1.7億元，在北市年滿65歲的長者有43萬人，參加共餐比例僅佔2.04%。

但社會局老福科長葉俊郎說，北市年滿65歲健康能走動的長者人數是37萬，參與人數每月最高5萬人，因此參與的老人比率應該是13%。

丁守中特別指出，台北不患寡而怕患不均，共餐服務根本不容易落實。且共餐補助費用根本不實，並非吃到飽。每人每餐補助40元，至於中低收補助80元。老福科長葉俊郎說，因財源有限，北市仍堅持先照顧中低收老人，補助80元，其他每餐補助40元。葉俊郎強調，仍希望非中低收老人能自付部分開銷，才能讓老人共餐政策相輔相成，也達到讓老人多外出活動的目的。

丁守中則建議，台北市政府應該負起整合社會資源，媒介企業認養。而且不應齊頭式的補助，容易造成補助的不均衡，針對辦得好的據點應該給予更多補助，引進評鑑機制，大家良性競爭，這樣台北市老人共餐服務才會愈來愈健全。

老人共餐丁守中認養

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