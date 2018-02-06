國民黨嘉義市長協商 蕭淑麗缺席

國民黨籍嘉義市議長蕭淑麗日前宣布退黨，以無黨籍身分選到底，她說「要讓市民來提名」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有意參選嘉義市長的前市長黃敏惠、青輔會前主委李允傑昨天到國民黨中央協商，但宣布退黨的議長蕭淑麗選擇缺席。國民黨前主席洪秀柱日前表示，她願意當溝通橋梁，盼團結為重；國民黨中央組發會主委李哲華也說，期待「柱柱姊」發揮影響力，盼有轉圜空間。

國民黨主席吳敦義昨天表示，國民黨和蕭淑麗淵源深厚，希望嘉義市黨部說服她回黨參選，經過初選全民調檢驗，過程一定會公平公正公開。吳也說，黃敏惠宣布參選嘉義市長，他事前不知情，希望蕭淑麗不要誤會；黨內應該和諧團結，四年前蕭曾找他請秘書長曾永權成全退黨的她當選議長，「如果她稍微回憶過去黨和她的道義和情感，應該就不會脫離黨」。

昨天的協調會議，由中央提名協調小組召集人曾永權主持，協商初選遊戲規則時，黃敏惠和李允傑都同意採全民調決定提名人選。

洪秀柱認為，蕭淑麗是不可多得的能幹人才，如今有此局面，非常遺憾、可惜，但事出「必有因」，她說，如果有必要，願幫忙協調，但她如今已卸任黨主席，「不在其位、不謀其政」。

不過，蕭淑麗表示，她已鐵了心以無黨身分參選到底，態度不會軟化，她這次不會對支持者「放鴿子」，也不會回心轉意；三年前未走完的嘉義市長路，這次一定堅持走到底。據了解，蕭淑麗雖宣布退黨，但尚未填退黨申請書。蕭淑麗曾詢問黨部如何填寫退黨申請書；但黨部表示，退黨申請書還要找。

李允傑昨天受訪表示，若蕭淑麗決定不參加全民調，尊重蕭淑麗的選擇，家有家規、黨有黨的制度，國民黨已經仁至義盡，就由他和黃敏惠進行全民調。