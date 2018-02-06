吳志揚發言惹怒藍營 也有人說可能是反諷

國民黨籍立委陳學聖說，吳志揚並不是真正讚揚鄭文燦，可能是反諷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨立委吳志揚昨天宣布不選桃園市長，更表示市長鄭文燦的經營方式，國民黨「無人能望其項背」；國民黨桃園市議員黃敬平認為吳志揚發言失態，「長他人志氣，滅自己威風」。

國民黨桃園市黨部主委楊敏盛指出，市長人選會以全民調方式產生，目前初選都還沒有開始，市黨部尊重吳志揚的選擇與立場；鄭文燦民調高，但不代表是適任的市長，鄭只是做區長和里長的事情。

黃國園黨部主委于北辰說，政治人物有兩種，一種是勇於任事，一種是勇於花錢，鄭文燦充其量只是勇於花錢。只要透過民主方式產生的桃園市長參選人，國民黨一定會全力輔選，「沒有打不贏的選戰，只有不夠的決心」。

黃敬平表示，他昨天跑場時不少藍營支持者都氣憤不已；他呼籲國民黨中央和地方黨部盡快透過初選機制決定市長參選人。

國民黨籍立委陳學聖說，吳志揚並不是真正讚揚鄭文燦，可能是反諷；他說，鄭文燦花錢、用資源的方式眾所皆知，迄今至少舉債五百億元，別人「要五毛給一塊」，鄭是「要五毛給兩塊」，如此撒錢方式當然是「難望其項背」。他說，鄭都著重一些小建設、小工程，但在藻礁、鐵路地下化，最近的中油煉油廠等議題，鄭都沒辦法提出解決方案；他強調，桃園一戰國民黨絕對不會缺席，黨部若需要他，他初選一定會登記，「該戰就戰」。

另一位表態參選的前立委楊麗環表示，鄭文燦最厲害的經營方式，就是讓人家「誤以為」他很強、很厲害、做得很好。她表示，自己與鄭文燦民調差距不大，鄭文燦也沒想像中的強，她絕對有信心可以贏得市長選戰。

【記者王寓中／台北報導】國民黨中央提名協調小組今召集六都黨部主委，針對六都市長提名機制及市議員的提名席次，進行最後確認。在桃園市部分，地方傾向在農曆春節前一併辦理市長及市議員提名的初選公告，年後進行登記辦初選，希望在三月底前產生提名人選。